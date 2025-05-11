Итоги опросов обнародовала сегодня пресс-служба мэрии города.
Чувствуешь ли себя вовлеченным в жизнь города?
Ответы одесситов на этот вопрос распределились следующим образом:
- 47% следят за новостями и переменами в городе;
- 25% пока не привлечены, но им интересно;
- 20% хотели бы быть более активными;
- и только 8% принимают участие в мероприятиях и инициативах.
«Эти результаты свидетельствуют о значительном потенциале роста общественной активности – треть жителей готовы быть более привлеченными», – констатируют в пресс-службе горсовета.
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Какие проблемы с животными беспокоят тебя больше всего?
Ответы на этот вопрос были такими:
36% беспокоит проблема бездомных собак и кошек;
- 26% беспокоит жестокое обращение с животными;
- 22% – отсутствие убежищ и контроля;
- 14% – эксплуатация животных в городе;
- 2% эта тема не беспокоит.
«Очевидно, что вопрос защиты животных актуален для большинства горожан и требует внимания», – подытожили в мэрии.
Судя по всему, продолжение следует…
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