Одесская Театральная площадь, Оперный
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Итоги опросов обнародовала сегодня пресс-служба мэрии города.

Чувствуешь ли себя вовлеченным в жизнь города?

Ответы одесситов на этот вопрос распределились следующим образом:

  • 47% следят за новостями и переменами в городе;
  • 25% пока не привлечены, но им интересно;
  • 20% хотели бы быть более активными;
  • и только 8% принимают участие в мероприятиях и инициативах.

«Эти результаты свидетельствуют о значительном потенциале роста общественной активности – треть жителей готовы быть более привлеченными», – констатируют в пресс-службе горсовета.

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Какие проблемы с животными беспокоят тебя больше всего?

Ответы на этот вопрос были такими:

36% беспокоит проблема бездомных собак и кошек;

  • 26% беспокоит жестокое обращение с животными;
  • 22% – отсутствие убежищ и контроля;
  • 14% – эксплуатация животных в городе;
  • 2% эта тема не беспокоит.

«Очевидно, что вопрос защиты животных актуален для большинства горожан и требует внимания», – подытожили в мэрии.

Судя по всему, продолжение следует…

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