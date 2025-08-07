На Харьковщине погиб снайпер из Одесской области Олег Коваленко

Ключевые моменты:

2 августа 2025 года на Харьковщине погиб военный родом из села Новониколаевка Вилковской громады Олег Коваленко – снайпер 3-й мотопехотной роты, уроженец Одесской области;

В мирной жизни Олег Васильевич был добрым и трудолюбивым, в бою – отважным Защитником;

Вилковский горсовет выражает соболезнования, дату прощания пока не сообщили.

Скорбную весть сообщили в Вилковском городском совете.

«Склоняем головы в скорби… Вилковский городской совет с глубокой болью сообщает о гибели нашего земляка – Коваленко Олега Васильевича, 1984 года, жителя села Новониколаевка. Олег был стрелком-снайпером 3-й мотопехотной роты мотопехотного батальона. 2 августа 2025 года его жизнь оборвалась в результате удара вражеского FPV-дрона во время выполнения боевого задания на Харьковщине», – говорится в сообщении.

По теме: На Савранщине вручили награды семьям героев

Земляки погибшего Защитника характеризуют его как доброго, искреннего и трудолюбивого человека в мирной жизни, а на войне – как отважного воина, достойного сына Украины, который до последнего стоял на защите родной земли.

Дату и время прощания с погибшим Героем в Вилковском горсовете не уточняют.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о гибели в российском плену жителя поселка Сарата Одесской области Александра Лепского.