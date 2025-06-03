Игорь: «Я думаю, что нет. Я общаюсь и так, и так. В принципе, — это удобно, все понимают, это не так трудно. Зачем их притеснять? Это такие же граждане, пусть общаются».

Аноним: «Я говорю, где русские школы? Я ответила на ваш вопрос?».

Александра: «Нет. Наоборот, я бы ввела закон охраны тех людей, которые разговаривают на украинском языке. Я с 14-го года перешла на украинский язык».

Владимир: «Ни в коем случае! Вы о чем? Кто их притесняет? Вы как со мной разговариваете, на русском?».

Оксана: «Я считаю, что нет. Отдельные кафе, магазины, но опять же, они не навязывают язык вообще, ты можешь отвечать на любом языке».

Сергей: «Вам честно или дипломатично? Мое мнение, таких, чтобы гонений или притеснений я не вижу, но и существующее положение вещей, когда один язык доминирует над другими, это также, на мой взгляд, не совсем правильно. Я вырос в стране, где оба языка были равноправными, и людям было безразлично, на каком языке общаться. Если я выбрал другой язык, говорить мне, что, я там пятая колонна, сепаратист, это также не совсем правильно».

Ирина: «Ни украинский, ни русский не притесняют. Свободно переходят. У меня бабушка разговаривает на украинском. У меня ребенок разговаривает на украинском».

Аноним: «Не могу этого сказать. Я не знаю. — А говорите на украинском? — Ну, конечно, я воюю против врага, а буду говорить на русском?».

Елена: «Во-первых, в магазине, во-вторых, в транспорте. Там делали замечания: «Чего вы не разговариваете на государственном языке?» и так далее. Все на украинском языке. Все услуги, все абсолютно, все переходим, а что делать?»

Игорь: «Я говорю на болгарском, мальчик — на молдавском, кто-то — на русском языке, кто-то — на украинском. Мне кажется, это не важно на самом деле. Главное, чтобы делали правильно и «ждунов» меньше было».

Вячеслав: «Нет. Просто я только с войны пришел, был на нуле. У меня половина пацанов — русскоязычные. И со Львова там много людей. Мы друг друга уважаем, воюем, бьем эту сволочь и никаких проблем в этом нет».

Татьяна: «В Одессе меня не притесняют и никогда не притесняли».

Наталья Павловна: «Ничего подобного не видела, не случалось, и не знаю. Я разговариваю и на русском, и на украинском, как мне нужно. Это все выдумка».

Олег: «Наезжают» на всех, кто отвечает на русском в аптеках, в магазинах, в других заведениях. Очень часто человек разговаривает на русском, а на него начинается «наезд». Каких-то омбудсменов придумали, которые наезжают, если языковой закон не выполняется, причем это только в отношении русского языка, другие языки меньшинств они не трогают».

Мария: «Вообще никогда не было, мы дома общаемся на русском, с детьми — когда как, потому что в школе на украинском, понятно. Никогда никаких вопросов не возникало».

Ирина: «Нет. Я же с вами на русском общаюсь. Конфликтов никогда не было. Все друг друга понимают. Я, по крайней мере, такого ни разу не видела».

Александр: «Я считаю, что не притесняют. И такого никогда не было. Можно увидеть по знакам на домах, книги продаются, литература, на той же «Книжке» можно увидеть. Никогда здесь такого не было. Одесса вообще полинациональный, мультикультурный город, где можно увидеть традиции народов Европы и Востока».

Людмила: «Да. Делают замечания «чего говоришь не на том языке» — это глупость».

Александр: «А чего должны их притеснять? Кому как удобно, тот так и общается».

Елена: «Нет, не притесняют. Чего это, зачем? Это не решает вопрос. Вопрос решает то, что в душе у человека».

Виктория: «Конечно, нет. Никакого притеснения нет. На личном примере, опыте я этого не вижу. Лично я никогда никому замечаний не делала и делать не собираюсь, потому что человек сам должен понять, на каком языке ему лучше разговаривать, но по моему личному мнению, — это должен быть украинский язык, потому что живем мы в Украине».

Аноним: «Не то слово! Это просто ужас и безобразие! Если вы задаёте подобные вопросы, то вы стремитесь замять этот вопрос вообще! — Почему замять? Я хочу услышать ваши аргументы».

Виктор: «Мы не чувствуем пока, чтобы кого-то притесняли, полная демократия у нас в Одессе».

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