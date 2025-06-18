Александр: Я так не думаю. А вдруг у какого-то человека случилась беда, и в этот момент выключили свет и надо позвонить, узнать, как там родственники, или еще что-то? Это не очень и разумно, а с другой стороны — может это и эффективно.

Евгений: Как военный я считаю, что надо. Потому что летит эта зараза, и она, так сказать, «джипиесом» себе прокладывает путь. Так лучше, конечно, чтобы это все выключалось для нашей безопасности.

Анжела: Информация поступает сейчас преимущественно через интернет, так что я думаю, что не стоит.

Виктория: Или давать ребятам возможность делать свое дело и не мешать, или «диванным» экспертам сидеть и «мудрить», как лучше.

Геннадий: Ради безопасности людей это делается, поэтому думаю, что да.

Светлана: Не нужно. Потому что они вряд ли ориентируются на простых жителей, на их телефоны. Понятно, что это не так.

Андрей: Кратковременно — можно. На полчаса, на час посадили все дроны, тогда включайте и пользуйтесь. У военных альтернатива есть, чтобы связь поддерживать, а гражданским можно немного и подождать.

Иван: Выключать не выгодно, ты же не сможешь отслеживать дальнейшее направление ракет, взрывов и тому подобное.

Татьяна Николаевна: Только за! Все можно пережить, лишь бы эту войну закончить, чтобы наши дети не страдали.

Петр: Они уже сами не знают, чего хотят. То, что можно было мирно закончить, они закончили мирно? Потому что их дети там не пропадают, а это чтобы еще и с детьми связи не было!

Василий: Связь должна быть в любом случае! Для того, чтобы глушить дроны, — работает РЭБ.

Виктор: Только за! Зачем им телефоны, для чего? Государство нам все оповещает. Есть тревога — в укрытие! Позвонить своим родным? Им государство тоже скажет, я надеюсь.

Максим: Учитывая, что тревоги звучат постоянно, то, наверное, даже и для военных, в первую очередь, это будет неправильно, им будет сложно.

Татьяна: Если надо — то надо! Лучше без связи, чем на голову себе ракету, я считаю так.

Александр: Так просто выключить и успокоиться — нет. Благодаря связи мы же видим, там показывают, куда летят дроны, в каком направлении, сколько их, эта информация очень важна. Потому что иногда и прятаться не надо, дрон, например, летит в какое-то другое место.

Василий: В таком смысле, то окей, — если есть интернет кабельный, то все равно.

Елена: Я считаю, что надо наблюдать, что летит, куда летит, чтобы была какая-то безопасность для людей. Я с помощью тг-каналов все проверяю.

Александр: Если по некоторым целям, если это может помочь на некоторых участках военным, то тогда, возможно, и целесообразно.

Маргарита: Я думаю, что это неправильно, потому что, как минимум, будет труднее вызвать скорую, полицию, если понадобится, поэтому для меня — это что-то фантастическое.

Светлана: Ориентируются по Киевстару, говорят, возможно, его и надо выключать, но оставить какую-то связь, которая для их стороны неизвестна.

Алина: Хотелось бы, конечно, чтобы он оставался. Но если это все кто-то продумал и это надо делать, если все так интересно и правильно рассказать, чтобы мы поняли, то ок, нужно. Мы из Сум, поэтому этот вопрос для нас актуален, поэтому если надо — то надо.

Иван Николаевич: Конечно, нет. Это большая глупость — лишить людей общения.

Никита: Мне как-то все равно вообще: есть связь, нет связи. Есть вайфай.

Арина: Если это может помочь сбить дрон или какое-то вражеское авиационное оружие, это, наоборот, хорошо.

Мария: Для кого как, потому что для военных — это хорошо, пожалуй, а для граждан, если что-то случится, они не смогут без связи узнать, что летит и что делать.

Мария: Ты мониторишь, смотришь, где что летит, видишь, как реагировать, куда и когда идти в хранилище, поэтому — нет.

Вадим: Честно, я не очень разбираюсь в этой теме, видимо, это будет полезно. Конечно, это будет трудно: узнавать об отбое тревоги, о таких вещах, но я не знаю, как это будет работать.

Валерия: Это очень тревожно будет для человека, когда он не будет смотреть и понимать, куда что летит. Я на своем примере это понимаю, потому что сразу беру телефон и просматриваю все паблики.