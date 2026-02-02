Ключевые моменты:

Прогноз Тимка IV: увидел тень – весна за 6 недель.

Традиция началась с 2004 года на биостанции в Гайдарах (под Змиевым).

Цель акции: защита степных сурков.

Точность: 70–80% прогнозов сбываются.

Весна придет через 6 недель

Украинцы уже устали от холодной зимы и ожидают весной. Однако весна этого года придет не скоро. По крайней мере, сурок Тимко IV увидел свою тень и предполагает приход весны через шесть недель. Добавим, новый прорицатель из Харьковского национального университета имени Каразина — Тимко IV, брат предыдущего Тимка III.

По словам заведующего биологической станцией Владимира Грубника, Тимко, как и все, страдает от сложных условий: нет электричества, погода суровая и зимняя, но грызун как-то выживает. Из-за ситуаций безопасности предсказание в этом году состоялось в онлайн-формате.

Грубник считает, что прогнозы сурка являются точными, однако это его первый публичный прогноз. Соответственно, его точность проверим через шесть недель. Кстати, на станции сейчас живет 19 сурков – это коллекция более 25 лет для исследований, с минимальным количеством 20 особей для качественных результатов.

Что известно о Дне сурка

В целом традицию прогнозирования весны положили начало в 2004 году ученым во главе с Виктором Токарским на биостанции в Гайдарах под Змиевым. И за эти годы весну предвещали трое сурков. Эта акция должна была привлечь внимание к защите степных грызунов, внесенных в Красную книгу как исчезающий вид.

К слову, по словам Владимира Грубника, около 70-80% прогнозов сурков сбывались.

