Ключевые моменты:
- В Одессе и области объявлен I (жёлтый) уровень опасности из-за гололёда и мокрого снега.
- Ночью и утром туман, видимость на дорогах снизится до 200-500 метров.
- Температура будет колебаться от мороза ночью до плюсовых значений днем.
Прогноз погоды в Одессе на 25 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью и утром туман, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.
Ветер восточный, днем северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С мороза, днем 2-4°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 января
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки, местами умеренные. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ночью и утром туман, местами изморозь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла, на юге до 7°С тепла.
На автодорогах области гололедица, ночью и утром местами туман, видимость во время явлений 200-500 м.
Фото Марии Котовой