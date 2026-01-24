Ключевые моменты:

  • В Одессе и области объявлен I (жёлтый) уровень опасности из-за гололёда и мокрого снега.
  • Ночью и утром туман, видимость на дорогах снизится до 200-500 метров.
  • Температура будет колебаться от мороза ночью до плюсовых значений днем.

Прогноз погоды в Одессе на 25 января

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью и утром туман, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер восточный, днем северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-5°С мороза, днем 2-4°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 января

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Небольшие осадки, местами умеренные. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица. Ночью и утром туман, местами изморозь.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 1°С мороза до 4°С тепла, на юге до 7°С тепла.

На автодорогах области гололедица, ночью и утром местами туман, видимость во время явлений 200-500 м.

Фото Марии Котовой

