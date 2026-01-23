Ключевые моменты:

В Одессе бывали зимы, когда снег достигал крыш и останавливал город

Архивные фото зафиксировали уникальные для юга климатические аномалии

Замерзшее Черное море и транспортные коллапсы — реальные события, а не мифы

Снегопады разных лет показывают, как менялась Одесса и ее ритм жизни

Для Одессы сильный снег всегда был больше, чем просто погодой. В городе, где зима обычно короткая и мягкая, каждый масштабный снегопад превращался в событие, о котором вспоминают десятилетиями.

Архивные фотографии сохранили моменты, когда Одесса выглядела совсем иначе: сугробы на центральных улицах, остановленный транспорт, дворы, исчезавшие под снегом, и даже замерзшее Черное море. Эти кадры — не постановка и не легенды, а задокументированная история города.

Материал подготовлен на основе архивных фото, воспоминаний очевидцев и метеорологических данных. Он показывает, как в разные годы Одесса переживала аномальные зимы — от легендарных холодов XX века до нетипичных снегопадов последних лет, которые вновь напомнили: южный город тоже уязвим перед стихией.

Самые снежные зимы Одессы и Одесской области

1962 год — легендарная зима

Эту зиму в Одессе до сих пор вспоминают как одну из самых суровых в ХХ веке. Снега выпало столько, что город буквально исчез под сугробами: дороги замело, трамваи стояли, а дворы превратились в сплошные белые холмы. По воспоминаниям очевидцев, снег местами доходил до крыш одноэтажных домов, а расчищать город помогала техника из других регионов. Именно после этой зимы в Одессе надолго закрепилось выражение: «Такого снега больше не было».

1977 год — замерзшее Черное море

Зима 1977 года вошла в историю не только из-за снега, но и из-за морозов. Температуры опускались настолько низко, что прибрежная часть Черного моря покрылась льдом. Для Одессы это всегда событие почти фантастическое: люди выходили к берегу просто посмотреть на замерзшее море, а фотографии того времени до сих пор выглядят невероятно. Именно эту зиму метеорологи часто приводят как пример «аномального холода» для юга Украины.

2009 год — рекорд суточного количества снега

Снегопад 16 декабря 2009 года стал метеорологическим рекордом: за сутки в Одессе выпало около 53 мм осадков. Город проснулся в совершенно иной реальности — засыпанные дороги, заторы, общественный транспорт, работавший с перебоями. Особенность этой зимы в том, что снег пришел резко и неожиданно, когда Одесса еще не была готова к настоящим зимним условиям.

2014 год — «снежный коллапс»

Конец декабря 2014 года многие одесситы помнят до мелочей. Снег шел почти непрерывно, его сопровождал сильный ветер, а город фактически стал неподвижным. Автомобили бросали прямо на дорогах, трамваи и троллейбусы не ходили, а некоторые районы оставались отрезанными часами. Именно этот снегопад часто называют крупнейшим транспортным коллапсом в истории независимой Одессы.

2016 год — затяжная снежная зима

В отличие от резких снежных ударов других лет, зима 2016 года была долгой и изнурительной. Снег выпадал несколькими волнами, не успевая растаять, и город неделями жил в режиме постоянной уборки. Для Одессы, где обычно снег исчезает за несколько дней, это было нетипично: дворы и парки оставались белыми почти весь январь.

2018 год — морозы и штормовой ветер

Зима 2018 года запомнилась не рекордами осадков, а сочетанием мороза, сильного ветра и обледенения. Деревья ломались под тяжестью льда, в городе и области фиксировали аварийные отключения света, а тротуары превращались в катки. Именно тогда одесситы массово вспомнили, что южная зима может быть не менее опасной, чем снежная.

2024 год — нетипичный снег для юга

