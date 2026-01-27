Ключевые моменты:
- В Одессе на среду, 28 января, объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях I (желтого) уровня опасности.
- Городские власти призывают одесситов соблюдать меры безопасности и быть особенно осторожными на дорогах и остановках.
- Ночью и утром ожидаются туман с видимостью 200–500 метров и гололедица с толщиной льда до 6–19 мм.
Меры безопасности во время гололедицы – что важно помнить
В связи с ухудшением погодных условий городские власти Одессы призывают жителей соблюдать правила личной безопасности.
Одесситам рекомендуют носить удобную обувь на устойчивой, желательно рифленой, подошве, передвигаться по улицам осторожно, избегать обледенелых участков и не спешить при переходе проезжей части.
Особую осторожность следует соблюдать на остановках общественного транспорта и при спуске по лестницам.
Беременным женщинам советуют воздержаться от выхода на улицу без сопровождения.
Прогноз погоды в Одессе на 28 января
В Одессе завтра облачно. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололед, гололедица.
Ветер южный, 7–12 м/с.
Температура ночью 1–3°С тепла, днем 4–6°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 января
По Одесской области завтра облачно. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Туман, гололед, обледенение, на севере сложные отложения гололеда и изморози, сильный гололед.
Ветер южный, 7–12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4–9°С тепла, на севере 1°С тепла.
На автодорогах области туман, видимость 200–500 м, гололедица.
