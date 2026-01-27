Ключевые моменты:

  • В Одессе на среду, 28 января, объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных условиях I (желтого) уровня опасности.
  • Городские власти призывают одесситов соблюдать меры безопасности и быть особенно осторожными на дорогах и остановках.
  • Ночью и утром ожидаются туман с видимостью 200–500 метров и гололедица с толщиной льда до 6–19 мм.

Меры безопасности во время гололедицы – что важно помнить

В связи с ухудшением погодных условий городские власти Одессы призывают жителей соблюдать правила личной безопасности.

Одесситам рекомендуют носить удобную обувь на устойчивой, желательно рифленой, подошве, передвигаться по улицам осторожно, избегать обледенелых участков и не спешить при переходе проезжей части.

Особую осторожность следует соблюдать на остановках общественного транспорта и при спуске по лестницам.

Беременным женщинам советуют воздержаться от выхода на улицу без сопровождения.

По теме: Гололед повсюду: ледяной день на улицах Одессы (фоторепортаж)

Прогноз погоды в Одессе на 28 января

В Одессе завтра облачно. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Ночью и утром туман, гололед, гололедица.

Ветер южный, 7–12 м/с.

Температура ночью 1–3°С тепла, днем 4–6°С тепла.

Читайте также: Потоки грязи и сточные воды: на Рыбальской Балке спустя месяцы устраняют последствия мощного ливня

Прогноз погоды в Одесской области на 28 января

По Одесской области завтра облачно. Ночью небольшие осадки. Днем без существенных осадков. Туман, гололед, обледенение, на севере сложные отложения гололеда и изморози, сильный гололед.

Ветер южный, 7–12 м/с.

Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 4–9°С тепла, на севере 1°С тепла.

На автодорогах области туман, видимость 200–500 м, гололедица.

Выбор редакции: Одесскую область накрыла непогода: перекрыта трасса, дороги во льду – фото.

Фото Марии Котовой

