Ключевые моменты:

На улице Рыбальская Балка обнаружили утечку канализации;

На месте нашли полуразрушенный колодец и большое скопление мусора;

Инспекция потребовала от районной администрации срочно устранить нарушения.

Утечка канализации и мусор после подтопления

После мощного ливеня 30 сентября, который привел к гибели как минимум 9 человек, ответственные городские службы Одессы отчитались о ликвидации последствий непогоды. Однако не все проблемы были решены.

В экоинспекцию Юго-Западного округа обратилась жительница Одессы с жалобой на утечку канализационных стоков и захламление улицы Рыбальская Балка. Чтобы разобраться в ситуации, была создана комиссия с участием представителей «Инфоксводоканала», департамента экологии Одесского горсовета, Киевской районной администрации, КП «Городские дороги».

Во время обследования комиссия обнаружила полуразрушенный подземный колодец, из которого вытекала жидкость темного цвета. Кроме того, на территории зафиксировали значительное скопление бытового и строительного мусора. По словам заявительницы, отходы принесло потоками воды во время подтопления, однако после ливня их так и не убрали.

По итогам проверки Инспекция направила письмо в Киевскую районную администрацию с требованием устранить утечку и привести территорию в надлежащее состояние.

Напомним, одна из самых распространенных версий причин масштабных последствий ливня в одесском инфопространстве — засорение коллекторов. Система коллекторных шлюзов в Одессе спроектирована так, чтобы во время сильных ливней избыточная вода отводилась аварийными каналами напрямую в море. Если бы эти ветки были прочищены и поддерживались в рабочем состоянии, подтоплений удалось бы избежать.

