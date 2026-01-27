Ключевые моменты:

Ограничение движения: запрет на автодороге М-13 для всех видов транспорта.

Проезд по другим дорогам госзначения обеспечено.

Работы дорожников: более суток идет усиленный режим.

Погода на севере: минусовая температура, дождь, гололедица, дороги покрыты льдом.

Водителям следует быть осторожными на дорогах

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, по состоянию на утро 27 января проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Одесской области обеспечен. Однако автодорога М–13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев), где на участке км 157+052 – 254+068 действует запрет движения для всех видов транспорта. Все из-за риска чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что дорожники более суток работают в усиленном режиме: проводят постоянное патрулирование дорог, обрабатывают их противогололедными средствами и расчищают от снега.

Добавим, что на севере области сохраняются сложные погодные условия — минусовая температура, дождь и гололедица. Наши корреспонденты сообщили, что все покрыто льдом и сделали несколько фотографий для понимания ситуации.

Водителей призывают быть внимательными из-за погодных условий. Для уточнения состояния дорог звоните по горячей линии круглосуточно: +38 067 400 60 80.

Напомним, из-за экстремальных погодных условий по всей стране затруднено движение поездов 27 января.