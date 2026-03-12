Ключевые моменты:

В Одессе 13 марта будет облачно с прояснениями, без осадков.

Днем воздух прогреется до +9…+11°C.

В области местами возможен туман, на дорогах видимость может снизиться до 200–500 метров.

Погода в Одессе 13 марта

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 13 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет восточный, со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит от +1 до +3°C, а днем потеплеет до +9…+11°C.

Прогноз погоды в Одесской области 13 марта

В Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется. Однако ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5°C, в некоторых районах возможны заморозки до −3°C. Днем воздух прогреется до +9…+14°C, а местами температура может достигнуть +17°C.

Синоптики предупреждают водителей: ночью и утром на отдельных участках дорог области возможен туман. Видимость может снижаться до 200–500 метров, поэтому на дорогах стоит быть особенно внимательными.