Уже сейчас нужны решения, которые позволят подключить к общим сетям целые кварталы многоэтажных новостроек, находящихся за чертой города. Об этом сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Мэр Одессы отметил, что старая инфраструктура, построенная еще в советское время, не рассчитана на нагрузку современного города, что приводит к прорывам и подтоплению улиц во время осадков.

Читайте также: Одесса снова под угрозой затопления

Геннадий Труханов сообщил, что только на замену труб нужно более 12 млрд гривен. Также он подчеркнул, что уже сейчас нужно планировать эти работы, ведь это фундамент, на котором находится город.

В Одессе хотят достроить глубоководный выпуск

В Одессе планируется возобновить строительство глубоководного выпуска сточных вод, на который уже потратили около 600 млн. грн.

Об этом заявила на заседании комиссии по ЖКХ Одесского горсовета заместитель городского головы Анна Позднякова.

Она напомнила, что систему глубоководного выпуска начали строить в 2009 году. Она должна была разгрузить станцию ​​биологической очистки «Северная», куда поступает до 70% городской канализации.

«Работы по разным причинам не завершили, но на 90% он готов, туда были вложены колоссальные средства из госбюджета, и если мы не хотим, чтобы все это сгнило, нужно поднимать вопрос перед Кабмином, чтобы получить дофинансирование и завершить глубоководный выпуск, передав его городу или сразу в аренду «Инфоксводоканалу», — рассказала Анна Позднякова.

Напомним, одесситы жалуются на неконтролируемую утечку канализационных стоков по улице Каманина. Зловонная жижа стекает на проезжую часть и попадает в ливневую сеть города.

А на пляже Калетон обнаружили ржавую трубу диаметром около 50 см, с которой осуществляется сброс вод в акваторию Черного моря.