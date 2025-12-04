Ключевые моменты

Google опубликовал список запросов, которые быстрее всего росли в Украине в 2025 году.

В категории «Персона» среди лидеров поиска — одессит Геннадий Труханов.

Украинцев больше всего интересовали темы света, мобилизации, развлечений, покупок и резонансных событий года.

Google Trends 2025: Труханов в списке самых популярных персон

Google традиционно подвел итоги года и обнародовал рейтинг запросов, которые больше всего выросли в Украине за 2025 год. Данные охватывают темы, события и людей, вызвавшие наибольший интерес у пользователей.

В общем рейтинге снова лидирует запрос «График отключения света» — украинцы искали его чаще всего. На втором месте оказался телепроект «Холостяк 2025», а на третьем — сериал «Игра в кальмара 2». В десятку также попали «Лабубу», «Усик Дюбуа», «Евровидение 2025» и «НАБУ».

Среди персон, чей интерес в поиске рос быстрее всего, значится бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он вошел в десятку наряду с боксером Александром Усиком, актером Тарасом Цимбалюком, премьер-министром Юлией Свириденко и первой леди США Меланией Трамп.

Это отражает рост внимания к политическим событиям в Одессе и вокруг мэрии в течение года.

Другие категории поисковых лидеров

В категории «Потери» больше всего искали информацию о блогере Анне Жук, политике Андрее Парубие, актере Романе Попове и музыканте Оззи Осборне.

В фильмах первое место занял боевик «Ущелье», за ним — хоррор «Носферату» и драма «Хорошая плохая девочка». Пользователи также активно интересовались фильмом «Майнкрафт» и лауреатом «Оскара» — «Анора».

Среди сериалов абсолютным лидером стал второй сезон «Игры в кальмара». Также популярностью пользовались «Венздей 2 сезон», «Гангстерленд», украинские «Обратное направление», «Домик на счастье» и «Любовь и пламя».

В категории «Покупка» первое место заняла игрушка «Лабубу». Также украинцы искали пикапы для ВСУ, женскую военную форму и зарядные станции EcoFlow.

Отдельно многие пользователи пытались выяснить значение запросов «белый билет», «мобилизационное распоряжение», «договор пожизненного содержания» и «военная присяга».