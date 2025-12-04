Ключевые моменты:

Мужчина незаконно занял землю у моря и построил на ней двухэтажный дом.

Земельный участок принадлежит территориальной громаде Одессы.

Постройку арестовали, а мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины.

Самовольное строительство у моря в Одессе: что известно

Прокуратура Киевского района Одессы сообщила о подозрении жителю области, который решил самовольно занять участок земли у побережья и построить там частный дом.

По данным следствия, мужчина не имел ни разрешений, ни прав на использование участка площадью 0,059 га, но все равно начал стройку. Он нанял рабочих, и в начале года на незаконно занятой земле в Киевском районе Одессы появился двухэтажный дом площадью более 118 кв. м.

Право собственности на землю принадлежит территориальной громаде Одессы, поэтому ее самозахват причинил ущерб городу.

Прокуратура квалифицировала действия мужчины по ч. 3 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины — самовольное занятие земли и самовольное строительство. Суд по ходатайству прокурора уже наложил арест на незаконно построенный дом.

Читайте также: