Ключевые моменты:

Со 2 мая действует прогрессивная шкала возврата стоимости билетов.

Чем ближе дата отправления, тем меньше денег вернут пассажиру.

Военным, покупающим билеты через «Армия+», возвращают 100% стоимости.

Новые правила должны уменьшить спекуляции и вернуть билеты в продажу быстрее.

«Укрзалізниця» внедряет новые правила возврата билетов на внутренние рейсы. Соответствующий приказ Министерства развития громад и территорий Украины уже прошел общественное обсуждение и вступил в силу.

Как изменились условия возврата

Теперь сумма, которую получит пассажир при возврате билета, зависит от времени до отправления поезда. Чем раньше вернуть билет, тем больше денег компенсируют.

Для рейсов с горизонтом продаж до 20 суток действуют такие условия:

за 15–20 дней до отправления возвращается 100% стоимости;

за 10–14 дней – 95–90%;

за 5–9 дней – 75%;

за 1–4 дня – 50%;

менее чем за сутки (но не позднее часа после отправления) – только стоимость плацкарты.

Особые условия для военных

Для военнослужащих Сил обороны Украины, которые покупают билеты через сервис «Армия+», ограничения не применяются. Им возвращают 100% стоимости билета при сдаче до отправления поезда. Оформить возврат можно онлайн в приложении.

Гибкая система для коротких продаж

Если продажа билетов открывается менее чем за 14 дней (например, на направления в прифронтовые города), действует адаптированная схема. В этом случае полный возврат возможен в пределах доступного периода продаж, а ограничения усиливаются по мере приближения даты рейса.

Зачем вводят новые правила

В «Укрзалізниці» объясняют, что новая система должна стимулировать пассажиров сдавать билеты сразу после изменения планов. Это позволит быстрее возвращать места в продажу и эффективнее управлять перевозками.

Кроме того, нововведение направлено на борьбу с перекупщиками: сдавать билеты в последний момент станет невыгодно. Также ожидается рост доходов компании на фоне увеличения расходов на восстановление инфраструктуры и подвижного состава.

Ранее «Укрзалізниця» запустила новые детские купейные вагоны.