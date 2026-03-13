Ключевые моменты:

Обсуждается масштабная реконструкция Одесского зоопарка с новыми вольерами, зонами отдыха, кафе, амфитеатром и расширением до 6,5 га.

Финансирование отсутствует в бюджете.

Активисты предлагают переезд в Савицкий парк из-за тесных условий.

Директор Игорь Беляков против из-за расходов и рисков для животных.

Судьба Одесского зоопарка под вопросом

В Одессе не утихают дискуссии по городскому зоопарку. На заседании рабочей группы по оценке эффективности деятельности Коммунального учреждения «Одесский зоологический парк общегосударственного значения» обсудили проект реконструкции.

Следует отметить, что проект, разработанный архитектором Наталией Головченко, охватывает модернизацию 6,5 га территории с четырьмя этапами. К слову, реконструкция может занять до 10 лет.

Первый этап будет стоить около 270 млн. грн. и предусматривает обновление вольеров, инфраструктуры и перемещения объектов. Кстати, планируется расширение территории за счет бывшего трамвайного депо, обустройство новых прогулочных маршрутов, зон отдыха, кафе, амфитеатра, парковки и тематических зон для животных. Соответственно, посетители смогут находиться в зоопарке до 5–6 часов вместо нынешних 1,5–2 часов.

Однако главный вопрос в финансировании. Одесса в 2025 году направила 1,46 млрд грн в ВСУ. То есть это как раз та сумма, которая могла бы пойти на реконструкцию зоопарка. Но нужна ли во время войны огромная реконструкция зоопарка? Кроме этого, в бюджете не хватает даже на ремонт акватерариума. Соответственно, проект остается на уровне планов без закрепленных средств в бюджете.

Также активисты предлагают перенести зоопарк в Савицкий парк через тесные вольеры и старые условия, оставив на текущей территории только птиц. Правда, директор Игорь Беляков возражает. Он отмечает, что это будет стоить миллиарды и рискованно для животных.

Ранее депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова предупредила об угрозе застройки Одесского зоопарка. По ее словам, участок площадью 6 гектаров в центре города уже давно привлекает застройщиков. Сейчас зоопарк использует около 4 гектаров, а остальная земля, по мнению депутата, может стать объектом интереса бизнеса.