Ключевые моменты:

Шон Пенн получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но на церемонию не приехал.

Фильм «Одна битва за другой» получил шесть статуэток, включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру».

Оскар-2026: шесть статуэток для фильма Пола Томаса Андерсона

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар». Главным триумфатором вечера стал фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой». Картина получила шесть наград, в том числе в самых престижных категориях — «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Фильм представляет собой черную комедию с элементами триллера. Главную роль в нем сыграл Леонардо Ди Каприо. Его герой — бывший участник радикальной ультралевой организации «Франция 75» Боб Фергюсон. После распада группы он пытается жить обычной жизнью, но спустя годы прошлое снова дает о себе знать. Когда его дочь похищает старый враг, мужчина вынужден объединиться со своими бывшими соратниками, чтобы спасти девушку.

За роль в этой ленте Шон Пенн получил «Оскар» как лучший актер второго плана. Однако на церемонии награждения он не появился. По данным СМИ, актер находится в Киеве и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Шон Пенн поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Он был в Киеве в начале марта 2022 года.

Во время одной встречи с президентом Зеленским, актер подарил ему одну из своих статуэток Оскар, что вернет его, когда Украина выиграет войну.

В 2023 году Шон Пенн, комментируя отказ Академии разрешить Зеленскому выступить, а также пощечину Уилла Смита Крису Року на Оскаре 2022, сказал, что готов отдать свои статуэтки Украине, чтобы их переплавили на пули, «которыми можно стрелять в русских».

Главные победители «Оскара-2026»

Среди лауреатов нынешней церемонии:

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Одна битва за другой»).

Лучший актер — Майкл Б. Джордан («Грешники»).

Лучшая актриса — Джесси Бакли («Гамнет»).

Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Одна битва за другой»).

Лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган («Оружие»).

Лучший иностранный фильм — норвежская картина «Сентиментальная ценность».

Лучший документальный фильм — «Господин Никто против Путина».

Лучший анимационный фильм — «Кейпоп-охотницы на демонов».

Также впервые в истории премии вручили награду за лучший кастинг — ее получила Кассандра Кулукундис за фильм «Одна битва за другой».

Напомним, в Одессе состоялся экспертный круглый стол на тему «Национальное сопротивление как философия единения. Экспертный диалог», где прозвучала идея провести в Одессе фестиваль короткометражного патриотического кино, к которому могли бы присоединиться как профессиональные режиссёры, так и школьники и студенты.