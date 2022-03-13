Они поддержали Украину: звезды Голливуда против российской агрессии

Уже третью неделю Украина борется с российскими агрессорами за свою свободу. В стороне от происходящего не остались и известные на весь мир люди – именитые актеры, режиссеры, телеведущие, музыканты и писатели. «Одесская жизнь» узнавала, кто из знаменитостей поддержал украинский народ в этой кровавой войне.

Мила Кунис

Голливудскую актрису Милу Кунис знает весь мир. А еще она украинка, ее родной город Черновцы. Уже в первые дни российской агрессии против нашего народа, актриса вместе со своим супругом Эштоном Катчером пожертвовали три миллиона долларов на гуманитарную помощь.

«События, которые развернулись в Украине, разрушительны. В этом мире нет места такому несправедливому нападению на человечество»,

– говорит Мила Кунис.

Всего актриса хочет собрать в помощь Украине 30 миллионов долларов. На данный момент на счету уже 20 миллионов.

Леонардо ди Каприо

Звезда «Титаника» и «Великого Гэтсби» Леонардо ди Каприо пожертвовал Украине 10 миллионов долларов. И это тоже неспроста, ведь мы для него также часть семьи: бабушка знаменитого актера, Елена, родилась в Одессе, откуда переехала в Германию в 1917 году. Пожертвования пойдут на поддержку комбатантов (лиц, принимающих участие в боевых действиях – ред.) и на удовлетворение потребностей населения в гуманитарной помощи.

Джаред Лето

Красавчик, музыкант и голливудский актер активно поддерживает Украину еще с 2014 года. Он надеется, что скоро наступит мир и война прекратится.

«Моим друзьям и моей семье в Украине – мое сердце разрывается из-за того, что ситуация обострилась таким разрушительным образом. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя, насколько это возможно Мои мысли с вами и вашим близким в это хаотичное и разрушительное время. Я надеюсь, что мир одержит верх и, в конце концов, будут найдены ненасильственные решения»,

– написал в социальных сетях Джаред Лето.

А на днях музыкант провел прямой эфир с украинцами и даже спел песню «Ах, Одесса, жемчужина у Моря».

Бенедикт Кембертеч

Звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч с первых дней войны призывает мировую общественность не оставаться в стороне от того, что происходит в центре Европы. Так, на одном из мероприятий в Калифорнии он появился с украинским флагом в руках.

«Я не могу сегодня выступать в этот удивительный момент моей жизни, на этой необычной трибуне, не признавая очевидность того, что происходит в Украине и не выражая свою поддержку народу Украины, мою поддержку народу России, выступающего против клептократии и идиотизма их правителей, чтобы попытаться остановить развитие этого злодеяния»,

– заявил актер.

Королевская семья

Обычно семья английской королева Елизаветы II в любых политических событиях придерживается нейтралитета. Однако ради мира в Украине члены семьи нарушили это правило. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский культурный центр в Лондоне, чтобы пообщаться с волонтерами, которые собирают помощь для украинцев:

«В октябре 2020-го мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди и узнать их надежду и оптимизм относительно будущего Украины. Сегодня мы – вместе с президентом и всеми людьми Украины, которые храбро бьются за это будущее».

А вот принц Чарльз считает вторжение России в Украину нападением на свободу и демократию. Сама королева Елизавета II пожертвовала огромную сумму денег украинским беженцам.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Известный британский футболист и его супруга Дэвид и Виктория Бекхэм опубликовали видео в поддержку Украины, в котором призвали делать пожертвования для украинских беженцев.

«Ситуация в Украине поистине душераздирающая. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в фонд экстренной помощи ЮНИСЕФ, если у вас есть такая возможность. Мы с Дэвидом сделали пожертвование от имени нашей семьи, деньги пойдут на оказание немедленной помощи для поддержки благополучия детей, включая медикаменты и безопасные места для семей»,

– также заявила Виктория Бекхэм.

Джоан Роулинг

Британская писательница, автор «Гарри Поттера» объявила сбор средств для пострадавших украинских детей, который организовал ее благотворительный фонд:

«Я лично перечислю пожертвования в 1 миллион фунтов стерлингов. Благодарю всех, кто уже пожертвовал. Вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для самых уязвимых детей в Украине».

Мадонна

Американская певица Мадонна одна из первых поддержала Украину в этой войне за свободу и призывала нам помогать. Певица регулярно публикует в социальных сетях посты о поддержке украинского народа:

«Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба. Слава Украине! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!»

Кто еще заявил о поддержке Украины?

Арнольд Шварценеггер, культурист, актер и политический деятель: «Мои мысли с украинским народом».

Майкл Дуглас, актер и продюсер с украинскими корнями: «Дети Украины сейчас отчаянно нуждаются в мире».

Анджелина Джоли, посол Верховного комиссара ООН по делам беженцев: «Мы уже видели сообщения о пострадавших и людях, которые начали убегать из дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента для народа Украины и для международного верховенства права невозможно переоценить».

Стивен Кинг, писатель и король ужасов: «Чему большинство из нас научились, будучи детьми на игровой площадке: вы не стоите в стороне, пока большой ребенок бьет маленького ребенка. Вы можете сделать удар или два, чтобы заставить большого ребенка остановиться, но это правильно».

Хавьер Бардем, испанский актер: «Я хочу прекращение огня в Украине, безопасности людей, потому что только это теперь имеет значение. Всегда на каждой войне жертвы одни и те же – мирное население. Невинные люди, бегущие по улицам со своими детьми под звуки сирен».

Шон Пенн, актер и режиссер, приехал в Украину во время боевых действий, чем выразил поддержку нашему народу.

Кетрин Винник, звезда сериала «Викинги» опубликовала архивные фото своей семьи до эмиграции, и добавила, что гордится тем, что она украинка.

Вера Фармига, актриса украинского происхождения, также поддержала украинцев. В и социальных сетях она опубликовала фото и куплет гимна Украины.

Фото из открытых источников и из соцсетей знаменитостей