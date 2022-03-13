Новости Одессы и Одесской области

Они поддержали Украину: звезды Голливуда против российской агрессии

Они поддержали Украину: звезды Голливуда против российской агрессии

Уже третью неделю Украина борется с российскими агрессорами за свою свободу. В стороне от происходящего не остались и известные на весь мир люди – именитые актеры, режиссеры, телеведущие, музыканты и писатели.
«Одесская жизнь» узнавала, кто из знаменитостей поддержал украинский народ в этой кровавой войне.

Мила Кунис

Рецепты

Голливудскую актрису Милу Кунис знает весь мир. А еще она украинка, ее родной город Черновцы. Уже в первые дни российской агрессии против нашего народа, актриса вместе со своим супругом Эштоном Катчером пожертвовали три миллиона долларов на гуманитарную помощь.

Мила Кунис и Эштон Катчер

Мила Кунис и Эштон Катчер

«События, которые развернулись в Украине, разрушительны. В этом мире нет места такому несправедливому нападению на человечество»,

– говорит Мила Кунис.

Всего актриса хочет собрать в помощь Украине 30 миллионов долларов. На данный момент на счету уже 20 миллионов.

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо

Звезда «Титаника» и «Великого Гэтсби» Леонардо ди Каприо пожертвовал Украине 10 миллионов долларов. И это тоже неспроста, ведь мы для него также часть семьи: бабушка знаменитого актера, Елена, родилась в Одессе, откуда переехала в Германию в 1917 году. Пожертвования пойдут на поддержку комбатантов (лиц, принимающих участие в боевых действиях – ред.) и на удовлетворение потребностей населения в гуманитарной помощи.

Джаред Лето

Красавчик, музыкант и голливудский актер активно поддерживает Украину еще с 2014 года. Он надеется, что скоро наступит мир и война прекратится.

Джаред Лето

«Моим друзьям и моей семье в Украине – мое сердце разрывается из-за того, что ситуация обострилась таким разрушительным образом. Пожалуйста, будьте внимательны и берегите себя, насколько это возможно Мои мысли с вами и вашим близким в это хаотичное и разрушительное время. Я надеюсь, что мир одержит верх и, в конце концов, будут найдены ненасильственные решения»,

– написал в социальных сетях Джаред Лето.

А на днях музыкант провел прямой эфир с украинцами и даже спел песню «Ах, Одесса, жемчужина у Моря».

Бенедикт Кембертеч

Звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч с первых дней войны призывает мировую общественность не оставаться в стороне от того, что происходит в центре Европы. Так, на одном из мероприятий в Калифорнии он появился с украинским флагом в руках.

Бенедикт Кембертеч

«Я не могу сегодня выступать в этот удивительный момент моей жизни, на этой необычной трибуне, не признавая очевидность того, что происходит в Украине и не выражая свою поддержку народу Украины, мою поддержку народу России, выступающего против клептократии и идиотизма их правителей, чтобы попытаться остановить развитие этого злодеяния»,

– заявил актер.

Королевская семья

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Обычно семья английской королева Елизаветы II в любых политических событиях придерживается нейтралитета. Однако ради мира в Украине члены семьи нарушили это правило. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Украинский культурный центр в Лондоне, чтобы пообщаться с волонтерами, которые собирают помощь для украинцев:

«В октябре 2020-го мы имели честь встретиться с президентом Зеленским и первой леди и узнать их надежду и оптимизм относительно будущего Украины. Сегодня мы – вместе с президентом и всеми людьми Украины, которые храбро бьются за это будущее».

А вот принц Чарльз считает вторжение России в Украину нападением на свободу и демократию. Сама королева Елизавета II пожертвовала огромную сумму денег украинским беженцам.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Известный британский футболист и его супруга Дэвид и Виктория Бекхэм опубликовали видео в поддержку Украины, в котором призвали делать пожертвования для украинских беженцев.

Дэвид и Виктория Бекхэм

«Ситуация в Украине поистине душераздирающая. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в фонд экстренной помощи ЮНИСЕФ, если у вас есть такая возможность. Мы с Дэвидом сделали пожертвование от имени нашей семьи, деньги пойдут на оказание немедленной помощи для поддержки благополучия детей, включая медикаменты и безопасные места для семей»,

– также заявила Виктория Бекхэм.

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг

Британская писательница, автор «Гарри Поттера» объявила сбор средств для пострадавших украинских детей, который организовал ее благотворительный фонд:

«Я лично перечислю пожертвования в 1 миллион фунтов стерлингов. Благодарю всех, кто уже пожертвовал. Вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для самых уязвимых детей в Украине».

Мадонна

Американская певица Мадонна одна из первых поддержала Украину в этой войне за свободу и призывала нам помогать. Певица регулярно публикует в социальных сетях посты о поддержке украинского народа:

«Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба. Слава Украине! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!»

Мадонна

Кто еще заявил о поддержке Украины?

Арнольд Шварценеггер, культурист, актер и политический деятель: «Мои мысли с украинским народом».

Майкл Дуглас, актер и продюсер с украинскими корнями: «Дети Украины сейчас отчаянно нуждаются в мире».

Майкл Дуглас

Анджелина Джоли, посол Верховного комиссара ООН по делам беженцев: «Мы уже видели сообщения о пострадавших и людях, которые начали убегать из дома в поисках безопасности. Еще слишком рано знать, что произойдет, но значение этого момента для народа Украины и для международного верховенства права невозможно переоценить».

Стивен Кинг, писатель и король ужасов: «Чему большинство из нас научились, будучи детьми на игровой площадке: вы не стоите в стороне, пока большой ребенок бьет маленького ребенка. Вы можете сделать удар или два, чтобы заставить большого ребенка остановиться, но это правильно».

Хавьер Бардем, испанский актер: «Я хочу прекращение огня в Украине, безопасности людей, потому что только это теперь имеет значение. Всегда на каждой войне жертвы одни и те же – мирное население. Невинные люди, бегущие по улицам со своими детьми под звуки сирен».

Шон Пенн, актер и режиссер, приехал в Украину во время боевых действий, чем выразил поддержку нашему народу.

Кетрин Винник, звезда сериала «Викинги» опубликовала архивные фото своей семьи до эмиграции, и добавила, что гордится тем, что она украинка.

Вера Фармига, актриса украинского происхождения, также поддержала украинцев. В и социальных сетях она опубликовала фото и куплет гимна Украины.

Фото из открытых источников и из соцсетей знаменитостей

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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