Мероприятие объединило военных, ветеранов, преподавателей университетов, представителей общественного сектора и неравнодушных одесситов, которые присоединились к обсуждению того, как сегодня формировать готовность общества к национальному сопротивлению.

Как отметили организаторы — общественная организация «Защита государства», главная цель подобных дискуссий заключается в создании площадки для экспертного обсуждения и выработки практических решений, которые помогут системно развивать подготовку граждан к защите государства.

Подготовка к сопротивлению должна начинаться со школы

Старший инструктор по национальному сопротивлению Артём убеждён, что подготовка населения к обороне государства должна стать системной и начинаться ещё в молодом возрасте.

— На мой взгляд, навыками национального сопротивления должны владеть все — от юношей до людей старшего поколения. Полномасштабная война показала, что одним из главных препятствий для оккупантов стало именно мирное население: гражданские люди, добровольцы, союзы охотников, которые встали на защиту государства.

Сегодня, например, поднималась тема тактической медицины. Сейчас ею в основном занимаются те, кто сам ищет возможности учиться и находит для этого средства. Такие навыки нужно внедрять в школах и университетах, — уверен Артём. — У нас сейчас большое количество ветеранов, которые уже вернулись со службы или уволены по состоянию здоровья. Каждый военнослужащий обладает определёнными навыками, которые они могли бы передавать молодёжи. Думаю, уже с девятого класса должно быть патриотическое воспитание с практическими навыками.

Национальное сопротивление как элемент идентичности

Организатор экспертного круглого стола Алексей Земляный подчеркнул, что идеологическая составляющая подготовки граждан к национальному сопротивлению не менее важна, чем практические навыки.

— Мероприятие посвящено теме национального сопротивления. Его основой является идеологическая подготовка и патриотическое воспитание. Отдельное направление этой работы — борьба с манипуляциями и фейками, которые распространяет враг. Для этого необходимо быть уверенными в своих знаниях. Именно поэтому мы проводим сегодняшний экспертный круглый стол. На мой взгляд, привлекать молодёжь к национальному сопротивлению нужно через лидеров мнений — авторитетных и узнаваемых людей, через личный пример и через объяснение важности этой темы, — отметил Алексей Земляный. — Конечной целью таких мероприятий станет создание на базе нашей общественной приёмной Центра национального сопротивления и патриотического воспитания.

Историческая память и национальная идентичность

В дискуссии приняли участие военные, ветераны, преподаватели университетов, представители общественных организаций и государственных структур. Среди спикеров — инструкторы по национальному сопротивлению, учёные, офицеры Национальной гвардии и участники боевых действий.

Доктор исторических наук, профессор Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Елена Бачинская подчеркнула, что важной составляющей национального сопротивления является формирование исторического сознания.

— Из патриотического воспитания рождается победоносное государство. Знание только дат и фамилий ничего не даёт. Человек должен чувствовать себя уверенно и уметь дискутировать. Это борьба за идеологию, за сознание людей. Это борьба за украинскую историю и за формирование национальной памяти.

Украинская история должна рассматриваться не как противопоставление российской, а как самостоятельная и полноценная история. Мы должны строить её на примерах побед. Ведь каждый человек хочет чувствовать успех и гордиться своей страной.

История Украины имеет много побед, и о них нужно говорить. Это наша история, и именно её нужно передавать молодому поколению, — уверена Елена Бачинская.

Общественный сектор в подготовке к сопротивлению

Ветеран Владислав Сердюк обратил внимание на необходимость более активного участия общественных организаций в подготовке населения:

— На самом деле такой центр общественной подготовки к национальному сопротивлению нужен был уже давно. Мы знаем, что при органах местной власти существуют центры национального сопротивления и помощи ветеранам. Но важно, чтобы подобная платформа действовала и в общественном секторе. К сожалению, сегодня в подготовке гражданского населения к национальному сопротивлению существуют значительные пробелы. Если в 2014 году и в начале полномасштабного вторжения в 2022 году был очень сильный патриотический подъём, то сейчас, на пятом году войны, он постепенно снижается. Однако угроза для Украины никуда не исчезла и ещё долго будет оставаться актуальной. Поэтому не только военные, но и гражданское население должны быть готовы к национальному сопротивлению. Создание общественной платформы подготовки к национальному сопротивлению на основе закона Украины «Об основах национального сопротивления» является важным шагом. Я убеждён, что этот проект будет успешным, ведь украинцы исторически готовы к сопротивлению и к защите своего государства, идентичности и свободы.

Воспитание молодёжи и роль военных

Лейтенант Дмитрий Богомолов, офицер гражданско-военного сотрудничества Национальной гвардии Украины, рассказал о работе с молодёжью и важности воспитания нового поколения:

— Сильная нация является фундаментом государства. Без сильной армии не может быть безопасности, и нация не может чувствовать себя защищённой. Вместе с личным составом 11-й бригады мы регулярно проводим уроки мужества в учебных заведениях — не только в Одесской области, но и в Николаевской, Херсонской и других регионах.

Важно проводить больше позитивных мероприятий для молодёжи. Это могут быть конкурсы рисунков, короткометражных фильмов, историй. Через такие конкурсы можно привлекать школьников и студентов к изучению важных навыков, например тактической медицины.

Сегодня мы также формируем новый батальон противовоздушной обороны на дронах-перехватчиках. Он называется «Слобода», и мы приглашаем всех, кто хочет научиться этим важным навыкам.

Новые форматы патриотического воспитания

Во время круглого стола участники также обсуждали современные форматы популяризации национального сопротивления. Одной из идей стало предложение активнее использовать короткометражные фильмы для популяризации патриотического воспитания. По мнению участников дискуссии, современная молодёжь воспринимает информацию быстро и фрагментарно, поэтому короткие видео могут быть значительно эффективнее традиционных лекций.

Прозвучала идея провести в Одессе фестиваль короткометражного патриотического кино, к которому могли бы присоединиться как профессиональные режиссёры, так и школьники и студенты.

Также обсуждалась возможность проведения конкурсов детских рисунков и творческих работ в поддержку военных. По словам участников круглого стола, детские письма и рисунки часто оказывают на бойцов на передовой сильное моральное воздействие.

Зачем нужно национальное сопротивление

Отдельной темой дискуссии стала популяризация подготовки к национальному сопротивлению через социальные сети. Речь идёт о создании коротких мотивационных видео с кадрами тренировок, полевых занятий, работы дронов и обучения тактической медицине.

Такие ролики, по мнению участников, могут показать, что оборона государства начинается с личной подготовки каждого гражданина.

Подводя итоги обсуждения, участники круглого стола пришли к выводу, что развитие системы национального сопротивления требует трёх ключевых вещей: более широкой популяризации подготовки населения, активного привлечения молодёжи и участия ветеранов в образовательных и просветительских проектах.

Именно на этом, по словам организаторов из общественной организации «Защита государства», должна сосредоточиться дальнейшая работа экспертной платформы. Главная идея круглого стола прозвучала просто: сильное государство начинается с подготовленного общества.

