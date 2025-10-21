Ключевые моменты:
- Ксения Иоргова, Дарья Квасевич и Арина Мазур заняли призовые места на XV Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко.
- Ученицы из Одессы, Нерубайского и Балты достойно представили область, показав высокий уровень знаний и творческий подход.
- Девочки удостоены стипендий Президента Украины согласно Указу №746/2025.
Победа учениц одесских школ на конкурсе имени Шевченко
Три школьницы из Одесской области стали лауреатками XV Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодёжи имени Тараса Шевченко. За свои достижения они получили стипендии Президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
Среди победительниц:
- Ксения Иоргова — ученица 11 класса Одесского лицея №38,
- Дарья Квасевич — ученица 10 класса Нерубайского академического лицея №1,
- Арина Мазур — ученица 8 класса Балтского лицея №2.
Их награда закреплена Указом Президента Украины №746/2025.
Школьницы проявили не только глубокие знания украинской литературы, но и искреннюю любовь к творчеству Тараса Шевченко, а также творческое мышление. Отдельные слова благодарности — учителям и родителям, которые поддерживают талантливую молодежь и помогают ей достигать высот. Это общая победа всей Одесской области, отметили в обладминистрации.
