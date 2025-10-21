Ключевые моменты:

  • Ксения Иоргова, Дарья Квасевич и Арина Мазур заняли призовые места на XV Международном языково-литературном конкурсе имени Тараса Шевченко.
  • Ученицы из Одессы, Нерубайского и Балты достойно представили область, показав высокий уровень знаний и творческий подход.
  • Девочки удостоены стипендий Президента Украины согласно Указу №746/2025.

Победа учениц одесских школ на конкурсе имени Шевченко

Три школьницы из Одесской области стали лауреатками XV Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодёжи имени Тараса Шевченко. За свои достижения они получили стипендии Президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Среди победительниц:

  • Ксения Иоргова — ученица 11 класса Одесского лицея №38,
  • Дарья Квасевич — ученица 10 класса Нерубайского академического лицея №1,
  • Арина Мазур — ученица 8 класса Балтского лицея №2.

Их награда закреплена Указом Президента Украины №746/2025.

Школьницы проявили не только глубокие знания украинской литературы, но и искреннюю любовь к творчеству Тараса Шевченко, а также творческое мышление. Отдельные слова благодарности — учителям и родителям, которые поддерживают талантливую молодежь и помогают ей достигать высот. Это общая победа всей Одесской области, отметили в обладминистрации.

