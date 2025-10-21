Ключевые моменты:
- Строительство ЛЭП почти завершено: линию Исакча–Вулканешты–Кишинев планируют достроить до конца года.
- Проект — стратегический для Молдовы: новая ЛЭП позволит поставлять электроэнергию из Европы напрямую, минуя Приднестровье.
- Часть линии проходит через Одесскую область: есть опасения по поводу безопасности, но Украина гарантирует защиту объекта.
Стратегическая электролиния через Одесскую область
Строительство воздушной линии электропередачи Исакча–Вулканешты–Кишинев, которая соединит Молдову с румынской (а значит и европейской) энергосистемой, активно продвигается к завершению. Это чрезвычайно важный проект для энергетической безопасности Молдовы, поскольку позволит доставлять электроэнергию из ЕС без зависимости от инфраструктуры на территории Приднестровья.
Как сообщил министр энергетики Молдовы Дорин Жунджиету, линейные работы уже готовы на 90%. Уже проложено более 128 км из 157 км. Осталось установить 40 опор, натянуть остальные провода и завершить модернизацию подстанций в Вулканештах и Кишиневе. На обеих станциях работы уже на финальной стадии: в Вулканештах завершено 50% работ, в Кишиневе — более 75%.
Важный момент для Украины — часть этой ЛЭП проходит по территории Одесской области. Из-за этого появились опасения, что она может стать мишенью для российских атак с целью давления на Молдову. Однако министр Жунджиету заверил, что Украина и Молдова имеют договоренности о защите этой инфраструктуры, и линия будет под усиленным контролем.
Проект не только открывает новые возможности для Молдовы, но и является дополнительным сигналом о стратегическом партнерстве Украины с соседними странами в сфере энергетики.