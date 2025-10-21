Ключевые моменты:
- 21 октября в Одессе – плановые работы на электросетях.
- Временно без света остались абоненты Южного, Центрального и Северного РЭС.
- Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Королева Академика, 43/3, 43/2, 43/1, 45/3, 45/3, 45/2,
- Чикаленко Евгения, 56/3,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/3.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Афанасьева Геннадия, 2-34,
- Болтенка Михаила, 17-43,
- Бреуса Якова, 61/корп.8,
- Горизонтальная, 1-11,
- Маловского, 6,
- Нескучная, 1-12а,
- Пастера, 21-50,
- Северная,
- Путевая,
- Тираспольское шоссе,
- Тираспольская, 28,
- пер. 1-й Восточный, 2-9г,
- пер. Высокий, 2-20,
- пер. Осики Леонида, 1,
- пер. Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,
- пер. Школярский, 1, 2, 2А, 3, 4,
- шоссе Дальницкое, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 27А, 29, 37А,39,49А,53,63.
Северный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 1-я Пересыпская, 1;
- 1-я Садовая, 1-39;
- 2-я Садовая, 1-42;
- 3-я Садовая, 1-49;
- 4-я Садовая, 6-38;
- 5-я Садовая, 1-14;
- 6-я Садовая, 1-71;
- Авангардная, 1-31;
- Бардаха, 12;
- Боровского Николая, 1/17/КОРП.2;
- Большая Садовая, 1-52;
- Высокая, 1-20,
- Викандера и Ларсена, 98-187Б;
- Глаубермана, 2-17, 164;
- Домбровская, 1-32,
- Донецкая, 1/1-25;
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24;
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14;
- Лиманная,2а-26/корп.2;
- Листвяная, 1-13; Летняя, 1-41;
- Лузановская, 2/4-30;
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22;
- Мариупольская, 20-68Б;
- Металлистов, 1-15;
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129;
- Обрывистая, 1-22;
- Озерная, 26-66;
- Осенний, 1-12;
- Павлодарского, 1-76;
- Южная, 8;
- Похилая, 1-59в, 174;
- Профессора Коровицкого, 1-151;
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20;
- Украинская, 1-20;
- Хавкина, 2-74;
- Чайкова, 1-71;
- Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1;
- Шептицкого, 1,3,5;
- Шполянская, 74,76, 91-119;
- Штильова, 2-118,/а,
- С. Ядова, 58;
- дорога Балтская, 153;
- дорога Николаевская, 65, 130А/корп.3-221;
- дорога Южная, 1-73;
- пер. 11-й Черноморский, 1-28,
- пер. 12-й Черноморский, 1-30ґ,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Лузановский, 10,12,14;
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- пер. 1-й Первомайский, 4-29,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 2-й Первомайский, 3-40а,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 9-й Черноморский, 2,4,4/2;
- пер. Квантовый, 1-27;
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- пер. Пролетарский, 1-15,
- пер. Станишевской Марии, 1А-21;
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Шахтинский, 1-19,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
