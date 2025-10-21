отключение света

Ключевые моменты:

  • 21 октября в Одессе – плановые работы на электросетях.
  • Временно без света остались абоненты Южного, Центрального и Северного РЭС.
  • Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Королева Академика, 43/3, 43/2, 43/1, 45/3, 45/3, 45/2,
  • Чикаленко Евгения, 56/3,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/3.

Выбор редакции: Переулок в Одессе назвали в честь древнего города с героической историей

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Афанасьева Геннадия, 2-34,
  • Болтенка Михаила, 17-43,
  • Бреуса Якова, 61/корп.8,
  • Горизонтальная, 1-11,
  • Маловского, 6,
  • Нескучная, 1-12а,
  • Пастера, 21-50,
  • Северная,
  • Путевая,
  • Тираспольское шоссе,
  • Тираспольская, 28,
  • пер. 1-й Восточный, 2-9г,
  • пер. Высокий, 2-20,
  • пер. Осики Леонида, 1,
  • пер. Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,
  • пер. Школярский, 1, 2, 2А, 3, 4,
  • шоссе Дальницкое, 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 27А, 29, 37А,39,49А,53,63.

Северный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 1-я Пересыпская, 1;
  • 1-я Садовая, 1-39;
  • 2-я Садовая, 1-42;
  • 3-я Садовая, 1-49;
  • 4-я Садовая, 6-38;
  • 5-я Садовая, 1-14;
  • 6-я Садовая, 1-71;
  • Авангардная, 1-31;
  • Бардаха, 12;
  • Боровского Николая, 1/17/КОРП.2;
  • Большая Садовая, 1-52;
  • Высокая, 1-20,
  • Викандера и Ларсена, 98-187Б;
  • Глаубермана, 2-17, 164;
  • Домбровская, 1-32,
  • Донецкая, 1/1-25;
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24;
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14;
  • Лиманная,2а-26/корп.2;
  • Листвяная, 1-13; Летняя, 1-41;
  • Лузановская, 2/4-30;
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • Мариупольская, 20-68Б;
  • Металлистов, 1-15;
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129;
  • Обрывистая, 1-22;
  • Озерная, 26-66;
  • Осенний, 1-12;
  • Павлодарского, 1-76;
  • Южная, 8;
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Профессора Коровицкого, 1-151;
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20;
  • Украинская, 1-20;
  • Хавкина, 2-74;
  • Чайкова, 1-71;
  • Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Шполянская, 74,76, 91-119;
  • Штильова, 2-118,/а,
  • С. Ядова, 58;
  • дорога Балтская, 153;
  • дорога Николаевская, 65, 130А/корп.3-221;
  • дорога Южная, 1-73;
  • пер. 11-й Черноморский, 1-28,
  • пер. 12-й Черноморский, 1-30ґ,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Лузановский, 10,12,14;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • пер. 1-й Первомайский, 4-29,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 2-й Первомайский, 3-40а,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 9-й Черноморский, 2,4,4/2;
  • пер. Квантовый, 1-27;
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • пер. Пролетарский, 1-15,
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21;
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-19,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме