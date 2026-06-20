Ключевые моменты:

Глава ОП Кирилл Буданов объявил о возврате польской государственной награды.

Министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Боднар также сообщили о возврате польских орденов.

Поводом стало решение Варшавы лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Почему Буданов вернул польский орден и при чем тут Муссолини

Публичная реакция началась с заявления главы Офиса президента Кирилла Буданова. В нем он сообщил о решении вернуть польскую государственную награду – Золотой офицерский крест ордена «За заслуги перед Польшей», которым его наградили в 2025 году.

Соответствующее обращение Буданов обнародовал в своем Teлеграм-канале, назвав решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла недружественным актом и «подарком московскому агрессору».

Глава ОП прямо обвинил польские власти в избирательной справедливости и политических спекуляциях на истории, приведя в пример громкий исторический прецедент.

«Украина не указывает ни одному другому народу, как преподавать его историю. Поэтому и мы оставляем за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство. Убежден, что этот жест президента Польши не имеет отношения к справедливости или чему-то подобному. Ведь о какой справедливости может идти речь, если, например, итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини до сих пор не лишен ордена Белого Орла?» – подчеркнул Буданов.

Министр Сибига и посол Боднар тоже вернули польские ордена

Мощный демарш Кирилла Буданова мгновенно задал тренд и запустил лавинообразный «парад отказов» среди других топ-чиновников страны.

Вслед за заявлением руководителя Офиса президента о возвращении польского Командорского креста со звездой объявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, назвавший решение Навроцкого стратегической ошибкой.

Сразу же после министра от своего Кавалерского креста Ордена Заслуг официально отказался и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар.

Несмотря на дипломатический кризис, украинская сторона подчеркивает, что по-прежнему ценит союзнические отношения с Польшей, однако отныне диалог будет строиться исключительно на принципах равенства и взаимного уважения.

С чего начался исторический скандал между Киевом и Варшавой

Конфликт вокруг государственных наград обострился после того, как президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельтномк центру специальных операций «Север» Сил специальных операций (ССО) почетного наименования «имени Героев УПА». В документе отмечалось, что цель такого решения – восстановление исторических традиций национального войска.

Это вызвало резкое возмущение в Варшаве. Действующий президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что как Великий Магистр ордена Белого Орла обязан защищать его авторитет, и после консультаций с Капитулом принял решение отозвать награду у украинского президента.

Орден Белого Орла – это высшая награда Польши, Владимиру Зеленскому ее вручил предыдущий польский президент Анджей Дуда во время визита украинской делегации в Варшаву в апреле 2023 года.

При этом решение Навроцкого вызвало споры внутри самой Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск подверг критике действия польского президента, заявив, что подобные конфликты между Варшавой и Киевом только «радуют Путина и шокируют союзников». Туск подчеркнул, что задача лидеров двух стран – смягчать эмоции, а не разжигать напряженность, поскольку реальная линия фронта проходит совсем в другом месте. Для окончательного вступления в силу решения о лишении Зеленского ордена подпись под документом должен поставить именно премьер-министр Польши.

Фото с сайта from-ua.org