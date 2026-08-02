Ключевые моменты:

В Одесском ТЮЗе состоялась премьера шекспировской комедии

Спектакль предлагает современное прочтение классического сюжета

Зрители уже оценили новую театральную работу

Двойная премьера в Одессе

Приятно видеть аншлаг в театре, особенно в нынешние времена, хотя в данном случае это не случайность — спектакль был поставлен в коллаборации двух театральных коллективов: самого ТЮЗа и театральной лаборатории «Театр на Чайной». Конечно, посмотреть премьеру пришли поклонники обоих одесских театров. Такое сотрудничество стало возможным благодаря режиссеру-постановщику спектакля Евгению Резниченко, который много работал в «Театре на Чайной», а недавно занял должность главного режиссера ТЮЗа.

Это третья работа Евгения за довольно короткий срок на новой должности и уже не первое обращение к Шекспиру и этой пьесе. Интересно, что режиссер выбирает самые сложные для постановки пьесы драматурга — комедийные. В разные годы своей режиссерской карьеры Евгений уже ставил и «Двенадцатую ночь», и «Сон в летнюю ночь» в Херсонском драмтеатре, Николаевском украинском театре и Одесском театре кукол. Но каждый раз это не повторение, а совершенно новое прочтение.

В спектакле заняты: Егор Карельский, Татьяна Полякова, Ирина Давлатян, Сергей Черноиваненко, Наталья Буренко, Денис Фалюта, Александр Бойко, Владислав Костика, Александр Давлатян, Даниил Савченко, Иван Лавренко, Родион Оборотов, Виталий Черныш.

Классический сюжет на одесском пляже

«Двенадцатая ночь, или Что угодно» — одна из самых известных романтических комедий Уильяма Шекспира. Кстати, последняя комедия драматурга. Пьеса названа в честь двенадцатой ночи после Рождества, которая в тогдашней Англии отмечалась шумными карнавалами, переодеваниями и розыгрышами. Существует версия, что первая закрытая премьера состоялась 6 января 1601 года (именно в двенадцатую ночь) при дворе королевы Елизаветы I в дворце Уайтхолл. В тот вечер на королевском банкете присутствовал почетный гость — итальянский дипломат, герцог Орсино. Считается, что Шекспир назвал одного из героев Орсино именно в честь визита этого дипломата.

Режиссер взял за основу перевод Юрия Андруховича, поэтому зрителей сразу предупредили, что это будет не историческая, а современная постановка — как и текст известного украинского писателя.

Представьте, что все происходит не в древней Иллирии где-то на Адриатике, а на одесском берегу в пляжном комплексе «Иллирия». Художник-постановщик Анастасия Ильченко очень точно использовала все атрибуты современного пляжа: лежаки, зонтики, пирс, праздничные цветочные арки для фотосессий, мороженое и бар. На протяжении всего действия это художественное решение активно работает — создает атмосферу пляжа. Ко всему этому режиссер добавил прием исчезновения персонажей пьесы через прыжок с пирса в воду с характерным звуком. Костюмы героев также были соответствующими: мужчины в шортах, а женщины — в купальниках и роскошных пляжных платьях.

Получилось смешно и по-одесски

Вообще в пьесе две главные линии: лирическая и комическая. Если в лирической линии все довольно условно: и сам герцог Орсино в исполнении Егора Карельского, и графиня Оливия в исполнении Ирины Давлатян одновременно и, кажется, совершенно случайно меняют свои чувства, то в комической линии все очень логично и, главное, смешно. Денис Фалюта в роли Тоби Рига, как всегда, убедительный и хитрый пьяница, которого легко встретить в пляжном баре. Александр Бойко может записать роль Эндрю Трясощёка в число своих удач — сочетание «маменькиного сынка» и хвастуна ему удалось. Шут в исполнении Александра Давлатяна хорош и в пластике, и в вокале (интересно, что во времена Шекспира роль Шута исполнял актер, который также прекрасно пел). Наталья Буренко в роли служанки Марии тоже была очень убедительна. А у Владислава Костики в роли Мальволио после антракта вообще случился отдельный «бенефис» в желтых чулках. Эту сцену вполне можно включать в театральные капустники. В целом комическая линия по ходу действия превратилась в главную. Лирическая же, наоборот, отошла на второй план.

Помешали воздушные тревоги

К сожалению, многочисленные воздушные тревоги в день премьеры не позволили на сто процентов насладиться спектаклем. Конечно, и актерам было непросто снова и снова погружаться в роль и карнавальное настроение. Возможно, поэтому осталось ощущение, что спектаклю нужно еще немного «обжиться» на сцене, чтобы убрать паузы, сократить переходы между сценами и сделать действие более динамичным. А яркой и с легким эротическим флером эта комедия уже получилась. Поэтому в новом театральном сезоне, который начнется в сентябре, обязательно загляните в ТЮЗ, чтобы вдоволь посмеяться и увидеть любимых одесских актеров. Следующий показ состоится 10 сентября.

Интересный факт

На одном из медальонов плафона потолка Одесского оперного театра изображена сцена из комедии Шекспира «12 ночь, или Что угодно». Автор росписи — венский художник Франц Лефлер. После пожара 1925 года росписи были восстановлены Михаилом Зандиным.

Читайте также: