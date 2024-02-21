Старый, старый одесский спуск: крохи-балконы, чудо-ступени и пни-арт-объекты (фоторепортаж)

Матросский спуск словно потерялся

Матросский спуск словно потерялся. Он удивительный. Ведь соединяет Молдаванку с центром города (или наоборот) – от Манежной и почти до Балковской. Почти – потому что с этой улицы вы спуск никак не увидите: он сначала упирается в небольшой перекресток.

Но все равно – на сам Матросский спуск мы все же добрались пешком с Балковской. А еще он «потерявшимся» кажется по другой причине: многоэтажки сделали все возможное, чтобы этот уголок был как можно подальше от глаз…

Считается, что сам спуск (часть Матросской Слободы или Слободки) получил свое название из-за заселения этой территории отставными моряками военного и торгового флота еще с давних времен.

А почему он удивителен? Да потому, что кажется «утерянным», и дома его – словно образ той старой-старой Одессы. Сам спуск – тихий-тихий (ни одного магазинчика), почти безлюдный, а вот авто здесь вам встретится много. Поэтому, когда была необходимость перейти с одной стороны спуска на другую, пришлось проявлять большое внимание.

Матросский: маленький и узкий спуск

Это вам не Военный спуск, не спуск Маринеско – сравнительно недавно отремонтированный и опять-таки «проблемный».

О, какая тут тишина, когда не снуют авто! Так поднимались мы от Балковской к Манежной, изучали Матросский спуск, а он как будто пытался показать свое все-все – и опасность (подпорная стена с соответствующим предупреждением), и эти маленькие старые балкончики, которые удивляют: как они еще держатся?!

Старые двухэтажные дома (за малым исключением, здесь только такие)… Да, у них тоже имеется свой колорит, безусловно. Когда-то спуск с этой своей старинной «окрашенностью» даже стал героем нескольких кинофильмов. Но это было давно…

Ступени – сама история

А вот ступеньки спуска – это что-то! Во-первых, почти все сломаны, есть места, где вообще нужно переходить на другую сторону, чтобы пройти дальше. Но сами ступеньки – сама история.

Здесь вам и лавовые плиты из прошлой жизни, а чуть дальше – старая-старая брусчатка выглядывает из-под того, что когда-то было асфальтом. Не тротуары – музей под открытым небом!

На все это смотрит себе старый-старый фонарь (надо же, сохранился!). А еще из «арт-объектов» не можем не отметить… пни. Не такие они «старинные», зато как их много! Один даже украшен каким-то камнем: своеобразная красота. Добавим еще (ну это уже известное «украшение») старые шины-газоны…

– Нравится? – спросил меня пожилой прохожий, увидев, как мой объектив фиксирует «интерес».

– Нравится, – ответила.

– А нам вот эти пни не нравятся. И ступеньки эти – тоже… Особенно когда гололед. У нас здесь по проезжей части удобнее ходить, чем по тротуарам, но эти авто…

Матросский спуск: своеобразный колорит, своеобразный уют

Да, конечно… Но все равно ведь – своеобразный колорит. И уют – пусть тоже своеобразный.

Кстати, ни в один дворик на Матросском спуске мне не удалось попасть. Крепкие кодовые замки на старых воротах – тоже признак сегодняшнего дня уютного, колоритного старого спуска, который так плотно обступили современные высотки…

И еще. Встретилась мне информация трехлетней давности, что на Матросском спуске всегда много мусора. Утверждаю: сегодня это не так!

Матросский спуск – это словно «кусочек» старой-старой Одессы, которой остается все меньше и меньше. И, поверьте, его стоит посетить, увидеть все это воочию, пройтись по прошлому, которое пришло в настоящее, подарило собственные воспоминания.

И, конечно, собственные надежды и чаяния…

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