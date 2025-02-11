Сохранится ли мировой рейтинг?

Решение об объединении вузов было озвучено МОН во время встречи с членами ученых советов знаковых одесских вузов.

В Одесской морской академии перспективой присоединения к «водному» возмущены.

— Это — уничтожение «вышки», — убежден доцент кафедры «Судовые и вспомогательные механизмы и системы» Виктор Денисов, — Есть примеры, когда морские учебные заведения после объединения с гражданскими теряли свой рейтинг и качество подготовки. А подготовка моряков — специфический процесс. Это — тренажеры, умение сориентироваться и принять правильное решение в экстремальных ситуациях. Поэтому морские учебные заведения существуют отдельно от тех, которые занимаются эксплуатацией портов, судостроением, судоремонтом. У нашего «водного» был большой диапазон. Но поскольку теперь нет предприятий, на которые бы приглашали его выпускников, там стали потихоньку заниматься подготовкой плавсостава. Причем, делать это они не умеют.

Читайте также: Убрать физику и химию: украинские школы ждет еще одна реформа

К тому же, отмечает преподаватель ОМА, в «вышке» не просто выпускают курсантов в неизвестность. Здесь есть договоры с крюинговыми компаниями ведущих морских стран мира. И уже с первых курсов они проводили собеседования с курсантами, брали их на практику. Поэтому, к окончанию морской академии у выпускников уже есть плавательный ценз, они обеспечены трудоустройством.

Дипломы моряков НУОМА соответствуют международным европейским стандартам. И после окончания «вышки» моряки имеют возможность работать за границей. Вместе с тем, чтобы не говорили, в «вышке» — как показывает практика — дают прекрасное образование, хорошую теоретическую подготовку. А сейчас есть реальная угроза потерять учебное заведение с мировым рейтингом. Просто для того, чтобы подерибанить недвижимость — общежития, корпуса, лаборатории, считает Виктор Денисов.

Новый вуз — Военно-морская академия

А вот выделение из ОМА Военно-морской академии Виктор Григорьевич считает правильным решением.

— «Вышка» готовила военных моряков. Сначала это была кафедра, потом в структуре академии появились Институт Военно-морских сил, который подчиняется Министерству обороны, и отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта. Подготовка военных моряков происходит совсем по другому принципу, — отмечает преподаватель ОМА, — Сейчас там хорошее бюджетное обеспечение, Академия получит новые корпуса, учебные тренажеры. А кроме того — корабли и катера. Ведь морякам нужен не только теоретический курс — важны стажировки, практические, учебные стрельбы, походы.

Кроме того, в состав Военно-морской академии войдут Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного и Водолазная школа ВМС, которая получит название «Центр водолазной подготовки и выживания на море».

— Необходимость создания Военно-морской академии назрела уже давно, — подчеркивают в Институте Военно-морских сил. — Без специализированного морского вуза готовить специалистов для защиты страны по морскому направлению невозможно. Кроме того, создание Военно-Морской академии предусматривает План мероприятий по реализации Стратегии морской безопасности Украины.

Петиция против решения МОН

В то же время, преподаватели и курсанты «вышки» выступают против присоединения к «водному». На сайте Кабинета Министров они разместили петицию, в которой просят сохранить одесскую мореходку.

— Это удар по морскому образованию, который может иметь катастрофические последствия для Украины как морской державы. Украина десятилетиями была одним из лидеров в подготовке морских кадров. Наши дипломы признавались в мире, а украинские моряки всегда пользовались спросом. Теперь же из-за несостоятельности и отсутствия реформ рынок забирают Польша, Литва, Грузия, Турция. А если ликвидировать морское образование — Украина окончательно потеряет статус морской державы. Моряки ежегодно переводили в Украину миллиарды долларов. Это одна из крупнейших отраслей, которая приносила стране валютные поступления, — говорит выпускник факультета судовождения ОМА Александр Красноступ.

О политике министерства образования и общественных обсуждениях

Вместе с тем распоряжение о подготовке к объединению вузов уже подписано министром образования и науки Оксеном Лисовым. Правда, пока еще не опубликовано.

В МОН утверждают, что решение о слиянии Одесской морской академии с Одесским национальным морским университетом вполне соответствует общему курсу государства, направленному на сокращение количества вузов в Украине. Сейчас, во время широкомасштабной войны количество абитуриентов с каждым годом сокращается. Все меньше становится и денег в бюджете. Поэтому из соображений экономии вузы планируют объединять по профилю.

И это не первый пример слияния и поглощения высших учебных заведений в Одессе. Так, Одесский государственный экологический университет после долгих разборок в прошлом году таки присоединили к Одесскому национальному университету имени Мечникова. А еще до широкомасштабной войны Одесская национальная академия пищевых технологий поглотила Одесскую государственную академию холода. Правда, слиянию и поглощению предшествовали бурные общественные обсуждения. В случае присоединения ОМА с преподавателями и курсантами представители МОН общаться не спешат.

Петиция против присоединения ОМА пока набрала чуть больше 3000 подписей. Для ее рассмотрения необходимо 25000.

Ранее мы рассказывали, что курсанты Одесской морской академии выступили против присоединения к Морскому университету