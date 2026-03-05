Ключевые моменты:

Будут ли родители платить штрафы за прогулы?

Постановление Кабмина №241 от 25 февраля 2026 обновило порядок учета детей в школах и садах. Главная цель нововведений — оперативное взаимодействие школ, соцслужб и ювенальной превенции, чтобы своевременно выявлять систематические пропуски и сложные жизненные ситуации, а не штрафовать родителей.

По информации директора департамента образования и науки Одесской ОГА Александра Лончака, реальные изменения намного более прагматичны и логичны. Они касаются, прежде всего, улучшения координации между образовательными учреждениями, органами образования, службами по делам детей и подразделениями Нацполиции, в частности, ювенальной превенцией.

Чиновник добавил, что основная цель – быстрее реагировать, когда ребенок регулярно выпадает из образовательного процесса. Изменения детализируют алгоритмы обмена данными и фиксируют четкие сроки передачи данных. Теперь информацию о детях, которые не ходят на обучение, обязательно будут передавать в соответствующие службы, а не ‘при необходимости’, как было раньше.

Директор департамента образования и науки Одесской ОГА отмечает, если ученик без уважительной причины пропускает школу 10 дней и более, то и раньше учебные заведения должны были сообщать службы. Ну а новые правила просто уточняют взаимодействие, делая его более оперативным, в частности через цифровые инструменты.

Чиновник добавил, что учителя хорошо знают своих учеников и семьи, ежедневно работают с ними и отличают жизненные обстоятельства от требующих вмешательства. Однако молчать нельзя в случаях систематических пропусков, рисков насилия, запущенности или других угроз.

Соответственно изменения обеспечат, чтобы ни один ребенок не остался без внимания, а сотрудничество педагогов, соцслужб и ювенальной превенции было четким и своевременным.