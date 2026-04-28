Ключевые факты:

Из разрушенного резервуара в порту Черноморск вытекло около 6 000 тонн подсолнечного масла, которое через Сухой лиман попало в открытое море.

По состоянию на утро 27 апреля спутниковые снимки зафиксировали масляную пленку на площади около 40 квадратных километров.

Экологи предупреждают о неизбежной гибели птиц в пик миграции и долгосрочной угрозе для донных обитателей, включая краснокнижных морских коньков.

Экологические последствия разлива подсолнечного масла в Черном море

26 апреля 2026 года в результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был поврежден резервуар с подсолнечным маслом. Несмотря на то что это не токсичное вещество, его воздействие на морскую экосистему является разрушительным. Неутешительный прогноз дает эколог Владислав Балинский.

Первоначально пятно размером 400 на 200 метров пытались удержать боновыми заграждениями в акватории порта, но сильный отжимной ветер (до 18–22 м/с) вытолкнул загрязнение в открытое море, где его сбор стал технически невозможным. Теперь, с изменением направления ветра на юго-восточный, масляная масса движется обратно к берегу Одессы и в сторону национального парка «Тузловские лиманы».

Это уже третий масштабный разлив масла в Одесской области за неполные два года, что эксперты квалифицируют как системный экоцид.

По словам эколога, после декабрьской аварии первая волна загрязнения дошла до парка семь недель спустя. Преобладающие течения в весенне-летний сезон несут поверхностные массы на юг и юго-запад.

«Есть основания ожидать повторения этого сценария, хотя сроки и масштаб будут зависеть от ветрового режима в ближайшие недели», — отмечает Балинский.

Угроза для фауны: почему «пищевой продукт» убивает птиц и дельфинов

Главная опасность растительного масла заключается в его физических свойствах. Для птиц, у которых сейчас пик весенней миграции и начало гнездования, попадание в масляную пленку означает верную смерть. Олия склеивает перья, уничтожая их теплоизоляцию, из-за чего птица тонет или замерзает. Опыт предыдущих катастроф показывает, что даже после очистки волонтерами в природу возвращается не более 5% пострадавших особей.

Для обитателей морского дна угроза носит отложенный характер:

Через несколько недель масло полимеризуется (густеет) и оседает на дно.

Эта липидная масса забивает фильтры мидий и зябра морских обитателей.

Зимой, когда морские коньки находятся в состоянии оцепенения, перемешанные штормом масляные осадки могут вызвать их массовую гибель, как это уже наблюдалось на одесских пляжах в январе 2026 года.

Балинский призывает фиксировать все случаи появления пятен на побережье и передавать координаты для документирования экологических преступлений:

«Каждая фотография, каждый GPS-координат пятна, каждый SAR-снимок — материал для документирования в рамках Бухарестской конвенции о защите Черного моря, мандата UNEP по поводу экологических последствий вооруженных конфликтов и усилий Украины по признанию экоцида международным преступлением. Собирайте».

