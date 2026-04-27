Ключевые моменты:

В порту Черноморска разрушен резервуар с 6 тысячами тонн подсолнечного масла.

В акватории зафиксировано пятно загрязнения размером около 400×200 метров.

Развернуты боновые заграждения и начаты лабораторные исследования воды.

Экологическая ситуация в Черноморске после удара по морскому порту

26 апреля 2026 года инфраструктура морского торгового порта «Черноморск» подверглась серьезному обстрелу. Во время атаки разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом около 6 тысяч тонн. Огромное количество жирной продукции вытекло на территорию порта, а затем попало в открытую воду. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Сотрудники Черноморского филиала «АМПУ» сработали оперативно: они перекрыли ливневую канализацию и установили специальные барьеры, чтобы остановить растекание масла по территории. Благодаря тому, что площадка порта покрыта бетоном, глубокого загрязнения почвы удалось избежать. Однако главной проблемой стало море: на его поверхности образовалось плотное пятно площадью около 80 тысяч квадратных метров.

Для локализации загрязнения развернуты боновые заграждения. Также специалисты отобрали пробы морской воды для лабораторного анализа. Эти исследования помогут определить уровень загрязнения и рассчитать экологический ущерб.

Окончательная оценка вреда морской среде будет проведена после получения всех необходимых данных и завершения анализа последствий вооруженной агрессии.

Масло в море: скрытые последствия загрязнения

Напомним, после обстрела порта «Південний» в декабре 2025 года в море попали значительные объемы растительного масла. Хотя такое загрязнение кажется менее опасным, экологи отмечают его серьезное влияние на экосистему.

По данным ГО «Зеленый лист», масло нарушает кислородный баланс воды, образует пленку на поверхности и вредит планктону — основе морской пищевой цепи. Это воздействует на всю экосистему Одесского залива, от микроорганизмов до рыб и птиц, даже если визуально вода кажется чистой.