Ключевые моменты:

12 июня температура морской воды в Одессе будет составлять 18–19°С, что остается достаточно прохладным показателем для купания.

Несмотря на теплую дневную погоду море пока не прогрелось до комфортного уровня для всех отдыхающих.

Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза и усиление ветра.

Стоит ли открывать купальный сезон

12 июня в Одессе морская вода будет оставаться достаточно прохладной, хотя дневная температура воздуха будет способствовать отдыху у побережья. По прогнозу синоптиков температура Черного моря будет составлять 18–19 градусов тепла. Кроме того, ожидается переменная облачность, а во второй половине дня возможны кратковременный дождь и гроза. Во время непогоды ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 9–14 м/с, с возможными шквалами 15–20 м/с.

Температура воздуха в Одессе ночью будет 16–18°С, а днем ​​поднимется до 23–25°С. Несмотря на тёплую погоду, вода в море останется свежей, поэтому комфортно купаться будет прежде всего тем, кто хорошо переносит прохладную температуру.

Метеорологи также рекомендуют учитывать прогноз погоды во время отдыха на побережье, ведь после обеда возможно ухудшение погодных условий из-за грозовых явлений и усиления ветра.

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