Ключевые моменты:

Эксперты считают маловероятным попадание нефтепродуктов из района Туапсе к побережью Одессы.

Главная опасность — не только мгновенное отравление, но и накопительный эффект токсинов в морской экосистеме.

Загрязнения воздуха над Одессой не ожидается из-за устойчивых северо-западных ветров и отсутствия пожара.

Экокатастрофа в Туапсе: угроза для Одессы и моря

— Как показывают исследования, проведенные еще более года назад, когда в Керченском проливе сложилась аварийная ситуация, по нашим данным маловероятно, что эти нефтепродукты дойдут до Одесского побережья, — считает заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин. — Но стоит подчеркнуть, что проблема сложная. Речь идет не только об острой токсической реакции. Она возникает, когда морские организмы попадают в зону разлива нефтепродуктов и могут сразу погибнуть.

Опасность также в том, что токсичные вещества постепенно накапливаются в морских обитателях. И это тоже крайне опасно. То есть, например, планктон поглощает часть этих токсичных веществ, затем его поедают рыбы, соответственно, накапливая еще большую их часть, а затем — китообразные, птицы. И уже на этом уровне они могут отравиться опасными веществами, которые были в организмах предыдущих звеньев пищевой цепи. То есть это отсроченная угроза, которая влияет на состояние всей экосистемы.

В настоящее время также не стоит ожидать опасного загрязнения воздуха над Одессой.

— Сейчас у поверхности земли и во всей тропосфере — части атмосферы, где мы живем и дышим — преобладают устойчивые северо-западные ветры. В ближайшую неделю их направление не изменится, поэтому воздух из Туапсе сюда поступать не будет, — уверяет старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии ОНУ Ольга Уманская. — К тому же пожара там уже нет.

«Нефтяные дожди» в Туапсе

Город Туапсе продолжает сталкиваться с последствиями серии атак украинских беспилотников на промышленные объекты. Пожары, возникшие после первой волны ударов, удалось ликвидировать в период с 16 по 18 апреля. Однако повторная атака 20 апреля пришлась на нефтехранилища — возгорание на них не удается полностью потушить до сих пор, несмотря на привлечение значительных сил пожарных и спецтехники.

По данным местных властей, в отдельных районах города зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в 2–3 раза. Кроме того, в Туапсе периодически наблюдаются так называемые «нефтяные дожди» — черные капли оседают на дорогах, автомобилях, зданиях, одежде и даже попадают на домашних животных.