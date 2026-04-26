Ключевые моменты:

Сейсмическое событие в Одесской области зафиксировали рано утром 26 апреля, в 04:17. Магнитуда толчков составила 2,6 по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 километров.

Ранее сейсмологи фиксировали аналогичные слабые толчки в регионе 19 и 22 апреля.

Все три случая относятся к категории неощутимых, поэтому угрозы для инфраструктуры и населения нет.

Сейсмологи Главного центра специального контроля продолжают фиксировать подземные толчки в Одесской области. Утром 26 апреля приборы зарегистрировали очередное землетрясение – третье по счету за последнюю неделю.

По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки произошли в 04:17. Магнитуда землетрясения составила 2,6 баллов по шкале Рихтера, а его очаг находился на глубине 16 километров.

Но несмотря на активность недр, специалисты относят это событие к категории неощутимых: большинство жителей региона колебаний земной поверхности даже не заметили.

Стоит отметить, что сейсмическая активность в Одесской области наблюдается уже несколько дней. До этого приборы фиксировали толчки:

19 апреля – магнитуда 2,6 на глубине 8 км;

22 апреля – магнитуда 2,5 на глубине 12 км.

Специалисты отмечают, что землетрясения магнитудой до 3 баллов чаще всего фиксируются только чувствительным оборудованием и не представляют угрозы для зданий и коммуникаций. Тем не менее сейсмологи продолжают внимательно отслеживать ситуацию. Одесская область периодически ощущает как местные слабые колебания, так и отголоски более мощных землетрясений, происходящих в сейсмически активной зоне Вранча в соседней Румынии.

Напомним, в октябре 2025 года в Румынии недалеко от границы с Одесской областью специалисты зарегистрировали девять землетрясений за неделю.