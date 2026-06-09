Ключевые моменты:

Боец из Любашевки служит оператором FPV-дронов в 28-й бригаде ВСУ

До войны Сергей работал в школе и мог получить бронь

Военный пережил ранение после атаки российского дрона

Украинские «Вампиры» и FPV-дроны остаются серьезной угрозой для оккупантов

Корреспондент «Одесской жизни» в Любашевской громаде Юрий Федорчук пообщался с военным Сергеем, который сейчас служит в батальоне беспилотных систем «Спалах» 28-й отдельной механизированной бригады. В короткий отпуск он приехал к семье — увидеть сыновей, посетить школьный музей и поддержать благотворительную ярмарку в помощь ВСУ. Во время разговора боец рассказал, как операторы FPV-дронов работают фактически рядом с передовой, почему на них охотятся россияне и как современная война изменила роль человека на поле боя.

«Адвокат» из Любашевки: чистил ковры и выращивал овощи

36-летний Сергей А. мог получить бронь от мобилизации. Его тесть — заслуженный учитель Украины Валерий Бондаренко, который работает в школе уже полвека, предлагал ему стать историком в Любашевском лицее, однако мужчина ушел на фронт. С 2024 года, подписав контракт с 28-й бригадой, младший сержант служит в разведбатальоне беспилотных систем «Спалах».

В подразделении побратимы сразу «окрестили» Сергея позывным «Адвокат» за его довоенную службу в судебной охране.

Жизнерадостный и искренний мужчина, получивший экономическое образование в Первомайском политехническом институте и диплом педагога-историка в Уманском университете имени Павла Тычины, успел попробовать себя в разных профессиях. Некоторое время он работал в школе, а также вместе с шурином Сергеем Бондаренко выращивал овощи на продажу и занимался чисткой ковров.

Подписав контракт с ВСУ, Сергей несколько месяцев осваивал военную профессию оператора БпЛА: проходил базовую подготовку, курсы аэроразведки, корректировки огня и управления ударными дронами. Ведь в современной войне беспилотники — это «глаза» военных, которые помогают выявлять и уничтожать врага и спасать жизни украинских бойцов.

Операторы дронов — это не парни в шлепанцах

Некоторые считают, что оператор БпЛА — это парень в шлепанцах с пультом, который сидит далеко от фронта и просто нажимает кнопки. На самом деле пилоты батальона «Спалах» и подобных подразделений работают неподалеку от первой линии боевого столкновения и даже вступают в ближний бой с диверсантами.

— Наш экипаж FPV работает 24/7. В первую очередь уничтожаем вражеские позиции, транспорт, боевую технику, склады боеприпасов и живую силу противника. Также минируем подходы. Делаем все, чтобы вражеская пехота с техникой не доехала до наших позиций. Когда происходят массированные атаки и на нас прут большие силы противника, отбиваем их вместе с другими батальонами, — рассказал «Адвокат». — Каждый вылет нашего БпЛА записывается, и уже накопилось немало эпизодов поражения блиндажей, уничтожения складов и бронетехники. Есть и множество «фотосессий» «асвабадителей» Константиновки, последние минуты жизни которых зафиксировали наши дроны.

На них охотятся, как раньше на снайперов

Операторы БпЛА 28-й бригады считаются одними из лучших среди Сил обороны Украины. Они выполняют боевые задачи, уничтожают живую силу и бронетехнику противника, корректируют артиллерию. Поэтому экипажи БпЛА — лакомая цель для врага. На них охотятся так же, как раньше на снайперов. Если вражеский беспилотник фиксирует место запуска дрона, туда сразу прилетает мина или снаряд. Досталось и нашему герою. В декабре он получил ранение от дрона. Ранение было осколочным, также была контузия — спасло то, что боеприпас был кумулятивным, поэтому осколки оказались мелкими и большинство попало в бронежилет.

— Однажды в марте мы успешно отработали по противнику, свернули оборудование и почти спрятались в подъезде дома, как вдруг вслед прилетел вражеский дрон. Видимо, квадрокоптер вычислил позицию. К счастью, побратимы уже были в безопасности, а мне немного посекло спину осколками, один задел голову. После ранения и контузии пришлось немного подлечиться. Повезло и с тем, что реабилитацию удалось пройти дома, — рассказал младший сержант Сергей.

В начале года за успешное выполнение боевых задач комбриг вручил «Адвокату» уже второй «Крест Заслуги».

«Бабы-Ёжки» кошмарят россиян

В нынешней войне эффективность дронов не вызывает сомнений — даже самые дешевые беспилотники уничтожают технику стоимостью в сотни миллионов долларов.

В батальоне «Спалах» отмечают, что война дронов давно стала ежедневной реальностью фронта. Роль человека сводится к управлению техникой, которая спасает жизни пехоты.

— К счастью, технологии не стоят на месте, и наш парк беспилотников регулярно пополняется новыми эффективными «птичками», — поделился «Адвокат». — В украинском арсенале есть эффективные «Вампиры», «Кажаны», «Перуны», «Деруны» и другие. Один из украинских беспилотников «Гор» также хорошо зарекомендовал себя на фронте.

Среди мощных «птичек» ВСУ остается ночной ударный дрон-бомбер «Вампир», созданный на базе агродрона. Из-за большого боекомплекта, точности и незаметности этот и подобные ударные дроны представляют серьезную угрозу для россиян, за что те прозвали их «Бабой-Ягой». Враг пытается воспроизвести украинские разработки, но ВСУ до сих пор сохраняют преимущество в тяжелых бомбардировщиках.

Донбасс — родной край для бойца из Любашевки

Военнослужащий рассказал, что корни его рода — из шахтерского Тореза, оккупированного россиянами еще в 2014 году. На городском кладбище покоятся его дед Яков Чернявский — капитан запаса, преподаватель допризывной подготовки и бывший директор школы, а также бабушка Вера Петровна — учительница биологии.

Сергей мечтает после войны отвезти сыновей Никиту и Назара на землю предков. Поэтому эта война для него не только священное дело, но и семейное.

«Адвокат» родился и вырос в Первомайске, где живет его мама Татьяна. Также воин поделился трагической новостью: на Харьковщине погиб его друг детства и кум Дмитрий Шевченко, боец 157-й бригады.

В конце мая Сергею удалось на несколько дней приехать в отпуск. Он побывал и на последнем звонке в лицее №2, где мог бы сейчас работать историком, чтобы поздравить сыновей: Назара — с окончанием начальной школы, а Никиту — с переходом в 9 класс. Также военный посетил новый музей «Бойковщина», открытый тестем Валерием Бондаренко. Привез кое-что с фронта для школьного музея военных артефактов, расположенного в кабинете «Защита Украины», который обустроил брат жены Сергей.

Благодарен ребятам за учебу и жизнь

Сергей вместе с сыновьями посетил благотворительную ярмарку-аукцион в поддержку ВСУ, организованную громадой ко Дню Святой Троицы. Он купил вкусности для побратимов, таким образом задонатив на помощь украинским военным.

— «Псих», «Муравей», «Тролль», «Робин», «Вацик», «Брод», «Студент», «Ляля» — ребята, с которыми я больше всего работаю и которым благодарен за все, чему они меня научили, — сказал Сергей.

Кстати, на Троицу удалось собрать почти полмиллиона гривен в поддержку украинских военных. Часть средств пойдет на помощь бойцам Одесской бригады.

Справка «ОЖ»

Многие военные сейчас переквалифицируются в операторов дронов. Беспилотные системы уже превратились в отдельный род войск, а подразделения, которые их используют, — в самостоятельные батальоны и бригады.

Революционным шагом в применении разведывательных и ударных БпЛА стал дрон «Молния», оснащенный альтернативными каналами управления, включая Starlink и оптоволокно. Эта технология позволяет беспилотнику поддерживать высокоскоростной интернет из космоса и обходить вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

*Кумулятивный снаряд — это боеприпас, предназначенный для поражения бронированных целей и фортификационных сооружений.

Цитата

«Помню свой первый боевой выход. Мы заступили на позицию в посадке, которую нужно было дооборудовать, и побратим наступил на ПФМ (“лепесток”). Ему оторвало стопу, и я впервые накладывал турникет на настоящее ранение. Тогда простой совет “внимательно смотреть под ноги” стал для меня намного более значимым».

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