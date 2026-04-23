Ночью 22 апреля в Одесской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки зарегистрировали в 01:07:10 по киевскому времени. Эпицентр расположился по координатам 46,66° с. ш. и 30,34 ° в. д., на глубине примерно 12 км. По классификации, это землетрясение считается неощутимым.

Следует отметить, что в последние годы сейсмическая активность в Украине заметно возросла, о чем свидетельствует статистика: из 665 землетрясений, зафиксированных в течение десятилетий. К слову, более половины — а именно 350 случаев произошли за последние три года.

Многие связывают эти толчки с последствиями войны, однако доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь уверяет, что боевые действия на поверхности не могут спровоцировать такие природные явления. Ученый объясняет это тем, что очаги землетрясений залегают на значительной глубине, преимущественно от 5 до 12 километров, где энергии взрывов просто недостаточно для запуска тектонических процессов. Таким образом, подземные колебания остаются чисто естественным фактором, который человечество пока не может ни ускорить, ни остановить.

География сейсмических событий охватывает несколько ключевых зон, среди которых наиболее активны Полтавщина, районы возле Крыма и территории вблизи границы с Молдовой.

Также читайте: Аркадийское плато: элитный район Одессы без инфраструктуры и с рисками под ногами.