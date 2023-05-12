Новости Одессы и Одесской области

В Одессе разоблачили руководителя госпиталя, который «делал» инвалидов из военных

В Одессе разоблачили руководителя госпиталя, который «делал» инвалидов из военных

Начальника 61-го военного мобильного госпиталя полковника Александра Перестюка задержали в Одессе сотрудники СБУ и полиции. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, офицер требовал и получил через посредника 5000 долларов США от военнослужащего, чтобы оформить инвалидность.

Военнослужащий, имея проблемы со здоровьем, с целью прохождения в установленном порядке военно-врачебной комиссии для получения статуса лица с инвалидностью, за советом знакомого обратился к одному из командиров местного военного госпиталя.

А тот, не являясь компетентным и не обратившись к специалистам, сразу заявил мужчине, что его диагноз и болезни «не дотягивают» до того, чтобы сделать группу инвалидности, но за денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США он сможет помочь в решении этого вопроса.

После этого военнослужащий обратился в правоохранительные органы с заявлением на руководителя госпиталя. Следует отметить, что это уже второе уголовное производство по взяточничеству, в котором фигурирует полковник Перестюк: впервые его задержали в 2020 году в Мариуполе во время получения тысячи долларов США. Правоохранители утверждают, что начальник госпиталя «создавал искусственные препятствия кандидатам на прохождение службы по контракту и в дальнейшем оказывал услуги по их устранению».

Теперь офицеру «светит» по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества

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Фото: ГУ  Нацполиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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