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Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на местные паблики.

По информации Думской, главный архитектор Одессы попался при получении 10 тысяч долларов взятки за согласование градусловий и обоснований.

Сообщается, что операцию по задержанию чиновника провели сотрудники Службы безопасности Украины.

Пока правоохранители не делали официальных заявлений о задержании Касимова и возможных дальнейших действиях.

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