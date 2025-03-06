Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на местные паблики.
По информации Думской, главный архитектор Одессы попался при получении 10 тысяч долларов взятки за согласование градусловий и обоснований.
Сообщается, что операцию по задержанию чиновника провели сотрудники Службы безопасности Украины.
Пока правоохранители не делали официальных заявлений о задержании Касимова и возможных дальнейших действиях.
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