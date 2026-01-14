Ключевые моменты:

14 января полиция обнаружила в интернете видео, где 11-летний парень крутит собаку на поводке и сталкивает со склона.

Парень объяснил действия как игру.

Протокол составили на мать, ей грозит штраф до 1700 грн за невыполнение родительских обязанностей.

Просто играл

14 января правоохранители наткнулись в интернете на видео, где в одном из сел Сафьяновской громады ребенок крутит собаку на поводке и сталкивает ее со склона. Выяснив все обстоятельства, оказалось, что это сделал 11-летний подросток, объяснивший свои действия как игру. К счастью, с животным все хорошо.

Поскольку ребенок не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому отвечать за поступки подростка придется матери. На женщину был составлен протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность родителей или опекунов за невыполнение обязанностей по обеспечению надлежащих условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних.

Соответственно, ей может грозить штраф до 1700 гривен.

К слову, жестокое обращение с животными карается административно или уголовно — от штрафов до лишения свободы.

Напомним, в Одессе проверяют деятельность заведения, где посетителям за деньги предлагают играть с кошками и даже брать их «в аренду». После гибели двух котят зоозащитники и горожане требуют закрыть такой формат бизнеса.