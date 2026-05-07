Ремонт трассы Киев–Одесса: стоимость и сроки

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила масштабную закупку на текущий ремонт автомобильной дороги государственного значения М-05 Киев–Одесса. Согласно данным системы Prozorro, весь объем работ разделили на три основных тендера, чтобы ускорить процесс и охватить самые проблемные зоны.

Первый тендер касается ремонта участка трассы от км 274+435 до км 316+700. На выполнение этих работ предусмотрено 441,1 миллиона гривен.

Второй тендер охватывает участок от км 403+000 до км 438+000. Стоимость работ на этом отрезке составляет 441,7 миллиона гривен.

Самым масштабным стал третий тендер. Он предусматривает ремонт нескольких участков трассы — от 274-го до 466-го километра. На эти работы предусмотрено более 879 миллионов гривен.

Все работы будут финансироваться из государственного бюджета в рамках программы развития и содержания автомобильных дорог.

Согласно условиям тендеров, завершить ремонт планируют до конца 2027 года. Подать тендерные предложения компании смогут до 19 мая 2026 года.

Ямочный ремонт трассы Одесса-Киев

Ранее мы писали, что этой зимой одна из главных дорог страны, соединяющая Одессу и Киев, превратилась в полосу препятствий. Из-за ям и разрушенного асфальта движение на трассе местами практически останавливается, а автомобили получают серьёзные повреждения.

Весной Кабинет министров Украины выделил дополнительные 3 миллиарда гривен из резервного фонда государственного бюджета на ремонт дорог государственного значения, среди которых и трасса Киев–Одесса.

Работы по ликвидации аварийной ямочности и деформации дорожного покрытия на ключевых экономико-логистические маршрутах Одесского региона стартовали в марте и продолжаются непрерывно. По данным Службы восстановления, на трассе М-05 Киев – Одесса в общей сложности на уже восстановлено 276 655 м² дорожного покрытия.