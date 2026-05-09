Ключевые моменты:

В Одессе планируют отремонтировать более 6,2 тыс. квадратных метров дорог на Молдаванке.

Также предусмотрено строительство подъезда и парковки на Ланжероне.

Стоимость работ оценивается в более чем 11,4 млн грн.

Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

В Одессе готовятся к ремонту дорог в исторической части города и в курортной зоне. Соответствующий тендер уже опубликован на платформе Prozorro.

Согласно документации, общая площадь работ составит более 6,2 тысячи квадратных метров. Ремонт затронет две важные артерии Молдаванки: улицу Александра Свища (бывшая Средняя) и улицу Михаила Болтенко (бывшая Адмирала Лазарева). Кроме того, в список объектов включен подъездной путь и площадка для парковки в районе пляжа Ланжерон.

Аукцион запланирован на 18 мая.

В документации предусмотрено два типа работ:

текущий ремонт: снятие старого слоя асфальта и укладка нового покрытия толщиной 50 мм;

капитальное восстановление: полная замена основы (щебеночно-песчаной подушки) на наиболее поврежденных участках с укладкой усиленного слоя асфальта в 60 мм.

Отдельно прописаны требования по безопасности дорожного движения во время ремонта. Подрядчик обязан не только перестелить асфальт, но и обеспечить безопасность: установить знаки, ограждения и сигнальные фонари.

Также в техзадании прописаны жесткие экологические нормы, запрещающие утечки нефтепродуктов и стихийные свалки строительного мусора.

Стоимость всех работ оценена в 11 444 313 гривен. Если аукцион состоится вовремя, ремонтные работы планируют полностью закончить до 31 декабря 2026 года.

Стоит напомнить, что в скором времени оставить машину у моря может стать значительно дороже. С 1 июня в Одессе планируют поднять тариф на парковку возле пляжей до 60 гривен в час. Мэрия также намерена передать все прибрежные парковки под управление коммунального предприятия, отказавшись от услуг частников.