Ключевые моменты:

Кабмин выделил 3 млрд грн из резервного фонда на ремонт стратегических дорог.

Приоритет: международные и национальные трассы логистики, эвакуации.

В Одесской области уже происходит ремонт: М-05 Киев-Одесса, М-14 Одесса-Мелитополь и М-28 Одесса-Южное.

Ремонт стратегических трасс

По информации Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, Кабмин выделил 3 миллиарда гривен из резервного фонда госбюджета на ремонт стратегических автомобильных дорог общего пользования.

Следует отметить, что средства пойдут на ключевые международные и национальные трассы, обеспечивающие логистику и эвакуацию. Кроме того, отремонтируют пути с высокой нагрузкой от транспорта.

Что касается Одесской области, то продолжаются ремонтные работы на трассе М-05 Киев-Одесса. К слову, дорожники уже восстановили более 10,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Добавим, что ремонт продолжается также на других важных маршрутах региона — М-14 Одесса-Мелитополь и М-28 Одесса-Южный.

В Минразвития отчитываются: ежедневно по всей Украине привлечено более 140 ремонтных бригад. В планах – осуществить ремонт до 150 тысяч квадратных метров покрытия в сутки. С начала 2026 года в стране устранили повреждения почти на 220 тысячах квадратных метров дорожного полотна.

Ранее мы писали, что этой зимой одна из главных дорог страны, соединяющая Одессу и Киев, превратилась в полосу препятствий. Из-за ям и разрушенного асфальта движение на трассе местами практически останавливается, а автомобили получают серьёзные повреждения.