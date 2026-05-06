Ключевые моменты:
- Ремонтные работы запланированы более чем на 10 улицах и проездах Одессы.
- Обновят как тротуары, так и межквартальные проезды.
- Работы могут повлиять на движение пешеходов и транспорта.
Ремонт тротуаров в Одессе 6 мая: список улиц
6 мая в Одессе коммунальные службы продолжат ремонт тротуаров и межквартальных проездов в разных районах города. Пресс-служба Одесского горсовета опубликовала перечень улиц, где запланированы работы:
- ул. Евгения Чикаленко
- проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
- ул. Святослава Рихтера (на участке от «Приватбанка» до Ивановского путепровода)
- межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, №67, 69, 71
- ул. Одесская
- ул. Ицхака Рабина (тротуар на участке от пл. Бориса Деревянко до ул. Евгения Танцуры (нечетная сторона)
- ул. Дальницкая
- ул. Академика Королева
- ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона)
- ул. Дюковская (тротуар на участке от дома по адресу: ул. Тараса Кузьмина, 32 до дома по адресу: ул. Дюковская 6)
- ул. Генуэзская (тротуар на участке от ул. Балтиморская до дома по адресу: ул. Генуэзская, 1) (нечетная сторона)
- просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
- ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)
Работы направлены на улучшение состояния пешеходной инфраструктуры и повышение безопасности передвижения. Водителям рекомендуют учитывать частичное ограничение движения при планировании маршрутов.
Читайте также: Ремонт путей в Одесской области: в мае и июне меняют движение пригородных поездов