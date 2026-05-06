Ремонт дорог, конус и дорожный знак, иллюстративное фото

Ключевые моменты:

  • Ремонтные работы запланированы более чем на 10 улицах и проездах Одессы.
  • Обновят как тротуары, так и межквартальные проезды.
  • Работы могут повлиять на движение пешеходов и транспорта.

Ремонт тротуаров в Одессе 6 мая: список улиц

6 мая в Одессе коммунальные службы продолжат ремонт тротуаров и межквартальных проездов в разных районах города. Пресс-служба Одесского горсовета опубликовала перечень улиц, где запланированы работы:

  • ул. Евгения Чикаленко
  • проезд от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги
  • ул. Святослава Рихтера (на участке от «Приватбанка» до Ивановского путепровода)
  • межквартальный проезд ул. Алексея Вадатурского, №67, 69, 71
  • ул. Одесская
  • ул. Ицхака Рабина (тротуар на участке от пл. Бориса Деревянко до ул. Евгения Танцуры (нечетная сторона)
  • ул. Дальницкая
  • ул. Академика Королева
  • ул. Южная (тротуар на участке от ул. Тараса Кузьмина до ул. Академика Ясиновского) (нечетная сторона)
  • ул. Дюковская (тротуар на участке от дома по адресу: ул. Тараса Кузьмина, 32 до дома по адресу: ул. Дюковская 6)
  • ул. Генуэзская (тротуар на участке от ул. Балтиморская до дома по адресу: ул. Генуэзская, 1) (нечетная сторона)
  • просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха)
  • ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымская)

Работы направлены на улучшение состояния пешеходной инфраструктуры и повышение безопасности передвижения. Водителям рекомендуют учитывать частичное ограничение движения при планировании маршрутов.

Читайте также: Ремонт путей в Одесской области: в мае и июне меняют движение пригородных поездов

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме