Ключевые моменты:

Дональд Трамп поставил Путину условие: мирное соглашение в течение 50 дней или санкции.

Ультиматум предусматривает 100% пошлины на российскую нефть и вторичные санкции против стран, которые её покупают.

Часть экспертов считает это реальным давлением, другие — наоборот, возможностью для Кремля одержать победу или захватить как можно больше украинской территории.

От «гения» к «угрозе»: как изменилась риторика Трампа

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что, находясь в Белом доме, «остановил бы войну за 24 часа». Ещё в 2024 году он называл Владимира Путина «сильным лидером» и даже «гением» (The Guardian, Fox News). Его позиция в начале второго президентского срока выглядела примирительной: он выступал за ограничение военной помощи Украине и за «новые договорённости» с Москвой.

Но ситуация изменилась в июне–июле 2025 года, когда Россия усилила обстрелы украинских городов. После массированной атаки на Киев с десятками жертв Трамп в соцсетях обратился напрямую к Путину со словами: «Vladimir, stop!» (Axios, 13.07.2025). Это было первое публичное осуждение агрессии со стороны Трампа в такой форме.

14 июля, выступая на закрытом брифинге для Республиканского комитета в Южной Каролине, Трамп объявил: у Путина есть 50 дней, чтобы договориться о прекращении войны. Если этого не произойдёт, США под его руководством введут «самые жёсткие экономические меры, которые только существуют» (Axios, 14.07.2025; Financial Times, 15.07.2025).

Что предусматривает ультиматум: санкции, пошлины и оружие

В случае невыполнения ультиматума Трамп пообещал ввести 100% пошлины на весь российский экспорт, а также такие же огромные пошлины на все товары из стран, которые покупают российскую нефть. В том числе на Китай, Индию и Бразилию. Даже если поставки идут через посредников.

Как пишет The Times of India, Трамп «чрезвычайно возмущён» этими странами за торговлю «в обход санкций» и уже имеет план вторичного давления через Всемирную торговую организацию.

Испанское издание El País цитирует источники в администрации Трампа, которые заявили: после 50 дней начнётся новая экономическая кампания, подобная той, которую США реализовали против Ирана.

Параллельно, по данным Fox News, Великобритания уже поддержала эту инициативу и готовит «срочную 50-дневную программу» усиления украинской обороны. Она включает передачу систем ПВО, в частности модифицированных комплексов Patriot, закупленных за британские средства, но произведённых в США.

Читайте также: Трамп рассказал, что подтолкнуло Путина напасть на Украину: выступление президента США в Конгрессе

Мировая реакция: давление или окно возможностей для Путина?

Оценки этого заявления Трампа оказались полярными.

Оптимистическую точку зрения разделяют в El País, Financial Times и The Spectator. Они подчёркивают: это первый случай, когда Трамп не просто говорит о мире, а чётко обозначает дедлайн, санкционные механизмы и поддержку союзников. Британский министр обороны Дэвид Кемптон в комментарии BBC назвал это заявление «возможностью переломить ситуацию на фронте в пользу Украины».

В то же время критики, в частности в The Atlantic и AP News, считают, что 50 дней — это фактически отсрочка давления, которая позволяет России активизировать наступление. Kyiv Independent в своём анализе предупреждает: Кремль воспринимает эти сроки как «зелёный свет» для интенсификации боевых действий, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах.

Смотрите также наш опрос: Как одесситы относятся к Трампу – опрос (видео)

«Пусть позвонит Аятолле»: резкая риторика Линдси Грэма

Особенно громко прозвучало заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма, который является одним из главных союзников Трампа в Конгрессе и одновременно жёстко критикует Путина. В своём интервью Fox News он заявил, что «Трамп готов поставить Путина на место», а Россию — «в ситуацию, схожую с Ираном».

– Пусть Путин позвонит Аятолле и спросит, что будет после того, как истечёт срок ультиматума, — сказал Грэм.

Напомним, что Трамп давал Ирану 30 дней на прекращение программы по разработке ядерного оружия и установление перемирия с Израилем. Когда руководство Ирана проигнорировало эти требования, на 31-й день американские бомбардировщики разбомбили иранские ядерные объекты. Через несколько дней после этого Израиль и Иран приостановили вооружённый конфликт.

Грэм также добавил, что вторичные санкции будут болезненными для Индии, Китая и Бразилии, которые «спонсируют агрессию Кремля грязными деньгами». Его прямая цитата, которую привёл РБК-Украина: «Trump is ready to put a whooping on Putin’s ass».

Що станеться після завершення 50-денного ультиматуму? Як ви вважаєте: Трамп тиснутиме на Путіна

Трамп обуриться на Зеленського

Нічого реально не зміниться, але Трамп скаже, що він молодець



Читайте также: Ссора Трампа с Зеленским: переговоры провалились, глава Украины покинул Белый дом