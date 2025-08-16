Ключевые моменты

16 августа магнитных бурь не ожидается, геомагнитное поле останется спокойным.

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в субботу, 16 августа, ожидается низкая солнечная активность с К-индексом 2.

Прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Как известно мощные магнитные бури с показателем К-индекса от 5 и выше могут влиять на людей с повышенной метеочувствительностью. В частности, возможны головные боли, изменения артериального давления, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность и трудности с концентрацией внимания.

Медики рекомендуют в такие дни избегать чрезмерных физических нагрузок, обеспечивать оптимальный водный баланс, а также уделять внимание отдыху.

Если симптомы, такие как головная боль, упадок сил, рассеянность, не исчезают, необходимо проконсультироваться с врачом. Повышенная чувствительность к погодным изменениям может указывать на скрытые проблемы со здоровьем, требующие профессиональной диагностики.

