Рано утром 5 марта по киевскому времени (вечер 4 марта по местному времени) президент США Дональд Трамп выступил в конгрессе своей страны где рассказал о том, что сделал с момента своей инаугурации.

Многое в его речи касалось Украины. Так, Трамп заявил, что толчком для начала полномасштабного вторжения в Украину для российского руководителя Владимира Путина стал “неудачный” вывод американских войск из Афганистана.

«Когда Путин увидел, что произошло, я думаю, он сказал: «Ну, может быть, это мой шанс». Вот как все было плохо. Этого не должно было случиться. Крайне некомпетентные люди [об администрации Байдена]».

Сейчас, по словам Трампа, Украина готова сесть за стол переговоров, и он доволен содержимым важного письма от президента Украины Владимира Зеленского:

«Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров и как можно скорее принести прочный мир. Я благодарен за это письмо, я получил его совсем недавно», — сказал он.

Президент США добавил, что его люди провели серьезные обсуждения с Россией и оттуда тоже «получили сильные сигналы об их готовности к миру».

Что еще сказал американский руководитель:

США предоставили миллионы долларов на оборону Украины без всяких гарантий. Вы хотите, чтобы война продолжалась еще 5 лет?

Мы потратили на оборону Украины, возможно, $350 млрд, а Европа — $100 млрд. Но нас разделяет океан, а у них его нет.

Европа потратила больше денег на российскую нефть и газ, чем на оборону Украины.

Миллионы украинцев и россиян были бессмысленно убиты или ранены в этом ужасном конфликте, которому не видно конца.

Каждую неделю погибает две тысячи человек. Даже больше. Российская молодежь, украинская молодежь.

Отметим, что публичных и официальных заявлений со стороны России о готовности остановки или завершения войны не было. Они существуют только в словах Трампа. В реальности же агрессоры продолжают бросать все силы на захват украинских земель и обстрелы территории вне линии фронта.

Сами же США временно остановили военную помощь нашей стране после провала переговоров в Белом доме и публичной ссоры президентов двух стран.