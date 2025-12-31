Ключевые моменты:

Полиция официально подтвердила: комендантский час в новогоднюю ночь не отменяется, патрулирование усилят, фейерверки под запретом.

В ночь на 31 декабря ПВО сбила 101 из 127 вражеских дронов.

Украинские БпЛА атаковали НПЗ в Туапсе и Рыбинске, а также 10 военных объектов на оккупированных территориях и в Крыму.

На фронте ВСУ имеют незначительные продвижения в районах Купянска и Покровска; потери врага за сутки составили 1000 человек.

Ослабят ли комендантский час в новогоднюю ночь?

В новогоднюю ночь по всей Украине усилят патрули, сообщает Нацполиция.

Ослабления комендантского часа на новогодние праздники не будет. Также запрещено использование фейерверков, за это предусмотрен штраф до 34 тыс. грн, сообщила замначальника Департамента коммуникации Нацполиции Виктория Пономарева.

«Нацполиция совместно с военнослужащими осуществляет усиленное патрулирование. Есть усиленные патрулирования на автодорогах, возле культовых сооружений и в местах массового пребывания людей», – сказала она в эфире телемарафона.

Итоги ночного боя: ПВО сбила 101 дрон

Воздушные силы сообщают: в ночь на 31 декабря 2025 года российские террористы атаковали Украину 127 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. По состоянию на 08:00 сбит/подавлен 101 вражеский дрон.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

Ответные удары: «добрые дроны» атаковали НПЗ и военные объекты в РФ

При этом «неизвестные добрые беспилотники» устроили праздничный салют и в России.

В ночь на 31 декабря «добрые дроны» в Туапсе повредили причал в порту и НПЗ, сообщили в оперштабе Краснодарского края РФ.

По данным местных пабликов, речь идет о Туапсинском НПЗ. Его мощность составляет 240 тысяч баррелей нефти в день. Завод производит нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы.

Также сообщается об атаке на НПЗ в Рыбинске Ярославской области. В результате атаки на территории предприятия начался сильный пожар.

Всего, как сообщает командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди, поражено 10 военных и инфраструктурных объектов в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской областей и в Крыму, а также два объекта в глубине России. Среди пораженных целей, в частности:

нефтебаза «Ровеньки» (Луганская обл.);

база плавсредств 92-й бригады речных катеров (Еленовка, Крым);

уничтожена трехкоординатная РЛС «СТ-68» (Еленовка, Крым);

3 пункта дислокации спецподразделения «Рубикон-Д» (Селидово, Донецкая обл.);

2 пункта дислокации личного состава армии рф (Селидово, Донецкая обл.);

электроподстанция «Мелитополь» (Запорожская обл.);

электроподстанция «Молочанск» (Запорожская обл.).

По данным издания Bloomberg. в этом месяце Украина усилила атаки на российскую энергетику, нанеся наибольший ущерб активам и широкому кругу целей с начала войны.

Издание пишет, что эти атаки усиливают давление на российский экспорт, которое и без того испытывает трудности из-за международных санкций.

Сутки боёв: минус тысяча оккупантов и десятки единиц техники

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Во вторник, 30 декабря, противник нанес три ракетных и 58 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 165 управляемых авиабомб, совершил 3495 обстрелов, в том числе 62 из реактивных систем залпового огня и 5791 ударов дронами-камикадзе.

В частности, агрессор наносил авиаудары по населенным пунктам Великомихайловка Днепропетровской области; Железнодорожное, Бойково, Рождественская, Воздвижовка, Святопетровка, Запорожье, Орехов Запорожской области.

В то же время наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Так, за прошедшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно артиллерийское средство, один состав и один пункт управления БпЛА.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1000 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.

ВСУ продвигаются на Донечине и Харьковщине

В конце декабря украинские войска продвинулись в районах Покровска и Купянска в Донецкой и Харьковской областях соответственно.

По данным Института изучения войны (ISW), видео с 30 декабря показывают незначительное продвижение ВСУ на север Купянска. Оккупанты удерживают лишь ограниченные позиции в подвалах города и находятся в окружении.

Бои также шли вблизи Белицкого, Родинского, Сухецкого, Мирнограда, Удачного, Котлиного, Молодецкого и Гришиного.

