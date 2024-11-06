Дональд Трамп побеждает: он обещал завершить войну в Украине «за 24 часа»

По данным издания The Hill, республиканец обеспечил себе достаточное количество голосов, хотя подсчеты еще продолжаются.

О победе Трампа на выборах заявил телеканал Fox, традиционно поддерживающий республиканцев. По подсчетам телеканала, Трамп побеждает в важном «шатком» штате Пенсильвания, он также победил в Висконсине.

Сам Дональд Трамп уже заявил, что он стал 47-м президентом США по результатам выборов.

Во время своего ночного выступления, которое транслировали СМИ, он сказал:

Мы смогли преодолеть все препятствия и посмотрите, что произошло. Это политическая победа, которой еще не видел народ Соединенных Штатов. Вот вам 45-й и 47-й президент США стоит перед вами… Я очень доволен абсолютным результатом голосования. Мы никогда не чувствовали столько любви, а сейчас мы чувствуем.

Справка ОЖ

Дональд Трамп – 45-й президент США (2017-2021 годы), политик, предприниматель, миллиардер, строительный магнат, владелец сети отелей и казино. Трамп был единственным главой государства, против которого дважды инициировали процедуру импичмента. Он первый президент США, представавший перед судом по уголовным делам. Против него было заведено четыре дела.

Республиканцы возвращаются

В США вместе с президентскими, проходят выборы в обе палаты Конгресса: Сенат и Палату представителей.

Как сообщают Politico i The New York Times, по результатам промежуточных выборов в Сенат США, Республиканская партия возвращает себе большинство.

Республиканцы также получили первые успехи в борьбе за сохранение контроля над Палатой представителей, хотя окончательно то, кто будет иметь большинство в Палате, может быть неизвестным еще несколько дней.

Контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа,ему будет легко проводить свои инициативы через законодательный орган.

Однако будет иметь значение, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.

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Что Трамп говорил об Украине

Дональд Трамп, который возглавлял Белый дом с 2016 до 2020 гг., успел сделать много заявлений об Украине, в частности о российско-украинской войне.

Еще накануне полномасштабного вторжения республиканец Дональд Трамп выразил восхищение российским диктатором путиным, когда тот принял решение о признании так называемых Л/ДНР, назвав это “гениальным” шагом.

Республиканец тогда заявил, что решение главы Кремля стало “сильнейшей миротворческой силой”.

«Итак, Путин сейчас называет большой кусок Украины “независимым”. Насколько же разумно это! Он намерен идти туда и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел», — сказал Трамп.

Также Трамп утверждал, что оба президента, как Зеленский, так и Путин, его “уважают”, а сам Трамп якобы хорошо знает как украинского, так и российского лидера.

После полномасштабного вторжения рф в Украину республиканец в своих публичных выступлениях говорил, что большой войны между странами не было бы, если бы он продолжал возглавлять Белый дом.

А на одном из митингов Трамп обвинил демократов Джо Байдена и Камалу Харрис в том, что из-за их решений “Украины больше не существует”.

От американского политика неоднократно звучали фразы о том, что в случае победы на выборах в США он сможет урегулировать конфликт “за 24 часа”, еще до того момента, как станет президентом после инаугурации:

«Я убежден, что если я выиграю, то у нас будет очень честная и, по сути, очень быстрая сделка».

Однако Трамп никогда не уточнял, как именно он планирует это сделать. Хотя намек был:

«Я бы сказал Зеленскому: «Хватит. Вы должны заключить соглашение. Я бы сказал Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим ему очень много. Мы (дадим Украине, – ред.) больше, чем они когда-либо получали, если придется. Я заключу соглашение за один день. За один день», – заявлял Трамп.

При этом на дебатах с президентом США Джо Байденом Трамп говорил, что не считает приемлемыми условия путина по миру.

Отдельного внимания заслуживают упоминания Трампа о роли Соединенных Штатов в поддержке Украины. Как сам республиканец, так и его союзники были недовольны тем, сколько США тратят на помощь Киеву. Они утверждали, что европейские страны должны взять на себя большую часть этого бремени.

Выступая перед своими избирателями сегодня ночью, Трамп Заявил, что при его каденции не будет войн.

«Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны. За четыре года моего президентства войн не было. Мы хотим сильную и мощную армию, которую нам не обязательно использовать», – сказал Трамп.