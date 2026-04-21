Ключевые моменты:

19-летний житель погиб из-за взрыва ударного беспилотника.

Инцидент произошёл после падения дрона в поле в конце марта.

Жителей предупреждают об опасности неразорвавшихся дронов.

Взрыв дрона в Одесской области: гибель 19-летнего парня

В Одесской области в результате взрыва остатков вражеского беспилотника погиб 19-летний парень. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным ведомства, в конце марта во время атаки вражеский ударный дрон упал вблизи одного из сёл региона и частично сдетонировал. Позже к месту падения в поле подошёл местный житель. В этот момент произошёл повторный взрыв. В результате детонации молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Опасность неразорвавшихся дронов

В прокуратуре отмечают, что подобные случаи могут повторяться, поскольку ударные беспилотники, в частности типа «шахед», могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы. Такие объекты представляют серьёзную угрозу: они способны сдетонировать спустя время, а также могут содержать токсичные элементы, ловушки или дополнительные детонаторы.

В связи с трагедией правоохранители и прокуратура призывают жителей региона быть максимально осторожными и не приближаться к местам падения неизвестных объектов.

«Ни одно любопытство не стоит вашей жизни и здоровья», — подчеркнули в сообщении.

Граждан просят сразу сообщать экстренным службам о подозрительных предметах и не пытаться самостоятельно их осматривать или перемещать.