Ключевые моменты
- 23 ноября индекс Kp приблизится к границе геомагнитной бури.
- Метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия.
Прогноз магнитной активности и влияние на здоровье
23 ноября ожидается повышение геомагнитной активности. Причина — взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли. Когда плазменные потоки, включая корональные выбросы, достигают нашей планеты, они нарушают работу магнитосферы. Эти колебания фиксируются индексом Kp, по которому и делают прогнозы.
В воскресенье индекс приблизится к порогу, при котором начинается геомагнитная буря. Это может привести к кратковременным перебоям в радиосвязи, работе навигации (GPS), спутниковых систем и даже повлиять на энергосети в отдельных регионах. При этом увеличится вероятность появления северного сияния, особенно в северных широтах.
Для чувствительных к магнитным колебаниям людей возможны неприятные симптомы: утомляемость, раздражительность, скачки артериального давления и общее ухудшение самочувствия.
Рекомендации:
- Сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки и стресс.
- Больше гуляйте на свежем воздухе и высыпайтесь.
- Ограничьте кофеин, алкоголь, жирную и сладкую пищу, а также пейте достаточно воды, отдавая предпочтение травяным чаям.
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно контролировать давление и иметь при себе необходимые лекарства.
