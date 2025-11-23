Ключевые моменты

23 ноября индекс Kp приблизится к границе геомагнитной бури.

Метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия.

Прогноз магнитной активности и влияние на здоровье

23 ноября ожидается повышение геомагнитной активности. Причина — взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли. Когда плазменные потоки, включая корональные выбросы, достигают нашей планеты, они нарушают работу магнитосферы. Эти колебания фиксируются индексом Kp, по которому и делают прогнозы.

В воскресенье индекс приблизится к порогу, при котором начинается геомагнитная буря. Это может привести к кратковременным перебоям в радиосвязи, работе навигации (GPS), спутниковых систем и даже повлиять на энергосети в отдельных регионах. При этом увеличится вероятность появления северного сияния, особенно в северных широтах.

Для чувствительных к магнитным колебаниям людей возможны неприятные симптомы: утомляемость, раздражительность, скачки артериального давления и общее ухудшение самочувствия.

Рекомендации:

Сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки и стресс.

Больше гуляйте на свежем воздухе и высыпайтесь.

Ограничьте кофеин, алкоголь, жирную и сладкую пищу, а также пейте достаточно воды, отдавая предпочтение травяным чаям.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно контролировать давление и иметь при себе необходимые лекарства.

Вы также можете узнать: Про что шутят на Привозе и какие там цены: что не так с луком в ноябре?