Ключевые моменты:

«Toyota» сбила 55-летнего пешехода, мужчина погиб на месте.

25-летняя водительница уехала, но была найдена неподалеку.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении ПДД, повлешем смерть.

Наезд на пешехода на трассе Киев–Одесса

В Одесском районе произошло трагическое ДТП. По данным Нацполиции области, авария случилась вечером 17 ноября, около 17:00, на 437-м километре трассы Киев–Одесса. Предварительно установлено, что 25-летняя водительница автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Одессы, сбила 55-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб на месте.

После наезда водительница уехала, но вскоре правоохранители нашли ее недалеко от места происшествия. В аварии она не пострадала. Проверка на алкоголь показала, что женщина была трезва.

На месте работали следственно-оперативные группы областной полиции и районного управления. Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Полицейские изъяли автомобиль, впереди — проведение необходимых экспертиз.

Напомним, 12 ноября на трассе Одесса–Киев произошла смертельная авария. Мужчина, перебегавший дорогу в неположенном месте, погиб под колесами сразу нескольких грузовиков.