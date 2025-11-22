Ключевые моменты:
- В Одессе завтра облачно, небольшой дождь, южный ветер 9-14 м/с, ночью 11-13°С, днем 15-17°С.
- По области: облачно, небольшой дождь, местами туман, южный ветер 9-14 м/с, ночью 8-13°С, днем 13-18°С.
- На дорогах области ночью та утром видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 23 ноября
В Одессе завтра облачно. Днем небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13°С тепла, днем 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 ноября
По Одесской области в воскресенье облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-13°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой
