Ключевые моменты:

  • В Одессе завтра облачно, небольшой дождь, южный ветер 9-14 м/с, ночью 11-13°С, днем 15-17°С.
  • По области: облачно, небольшой дождь, местами туман, южный ветер 9-14 м/с, ночью 8-13°С, днем 13-18°С.
  • На дорогах области ночью та утром видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 23 ноября

В Одессе завтра облачно. Днем небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-13°С тепла, днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 23 ноября

По Одесской области в воскресенье облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-13°С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Фото Марии Котовой

